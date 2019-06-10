День народження Кейт Аптон: найефектніші виходи гарячої білявки

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Кейт Аптон
Кейт Аптон / www.gettyimages.com

У понеділок, 10 червня, популярна модель та акторка Кейт Аптон святкує свій день народження. Знаменитій запальній білявці, яка у листопаді 2018 року вперше стала мамою, виповнюється 27 років.

Кейт Аптон має чимало модельних досягнень: дівчина уклала угоду з одним з найвідоміших модельних агентств – "IMG Models" та була обличчям компанії "Beach Bunny Swimwear", яка спеціалізується на виготовленні купальників.

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У 2011 році журнал "Esquire" удостоїв Кейт звання "Дівчина літа" і того ж року модель вперше з'явилася в журналі "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а у 2012 році прикрасила обкладинку журналу.

У 2014 році журнал "FHM" розташував Аптон на 18-у місці в списку найсексуальніших жінок світу, а журнал "People" назвав її "Найсексуальнішою жінкою року". Згодом навіть чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найзвабливіших жінок планети, який очолила модель. 

На честь дня народження зірки редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку її ефектних виходів на публіку та червоні доріжки.

Кейт Аптон
Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

Кейт Аптон
​Кейт Аптон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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