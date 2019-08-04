День народження Луї Армстронга: 5 найвідоміших хітів легенди джазу

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Найкращі хіти Луї Армстронга
Найкращі хіти Луї Армстронга / LifeStyle 24

4 серпня 1901 року народився геніальний джазовий музикант Луї Армстронг, який став одним із перших темношкірих виконавців, які здобули світову популярність.

Народився Луї Армстронг у найбіднішому районі Нового Орлеану, тому змалку він і підозрювати не міг, що колись стане Королем джазу у США. Музичну освіту йому довелось здобувати у виправному закладі для підлітків, куди він потрапив через стрілянину. Саме у колонії Луї Армстронг вперше взяв до рук музичні інструменти та завдяки своєму таланту перетворювати все у неймовірну музику, очолив духовий оркестр в'язниці. 

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У 18 років Луї Армстронг чітко знав, що хоче поєднати життя з музикою. Після звільнення з колонії він без труднощів влаштувався на роботу в ансамбль тромбоніста Кіда Орі. Однак навчати талановитого пройдисвіта взявся Джо "Кінг" Олівер, який і передав йому всі свої знання. 

Визнання Армстронг отримав уже у 20 років. Він одним із перших прорвав расову дискримінацію в музиці та все життя боровся із расизмом. А також він дуже сильно вплинув на культуру світового джазу. Упродовж 30 років своєї кар'єри Армстронг давав по 300 концертів на рік та співпрацював із відомими музикантами різних стилів.

І хоч Луї Армстронг помер 48 років тому, його пісні і досі наспівують мільйони меломанів, а тисячі музикантів беруть приклад  легендарного артиста. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати вам найвідоміші хіти Короля джазу.

Дивіться фрагмент виступу Луї Армстронга – What a wonderful world: відео 

Слухайте пісню Луї Армстронга – Hello Dolly: аудіо

Слухайте пісню Луї Армстронга – Let My People Go: аудіо

Слухайте пісню Луї Армстронга – Dream a little Dream:​ аудіо

Слухайте пісню Луї Армстронга – Moon River:​ аудіо

 

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Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Музика
Джерело: LifeStyle 24
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