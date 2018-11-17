День народження Міккі Мауса: блогерка К'яра Ферраньї приміряла образ головного героя Disney

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / www.instagram.com/chiaraferragni

У неділю, 18 листопада, головний символ компанії Disney святкує 90-річчя. Легендарний мультгерой був створений Уолтом Диснеєм в 1928 році, і став одним з найпопулярніших образів у світі. Крім того, з 1980 року благодійний фонд Make-A-Wish і Disney запустили кампанію під назвою "Поділитися своїми вушками" (оригінальна назва англійською "Share Your Ears").

Кампанія полягає у тому, щоб до 17 листопада 2018 року охочі сфотографувалися з "вушками Міккі Мауса" або будь-якими іншими творчими "вухами" та опублікували знімок на Facebook, Instagram або Twitter. Світилини має супроводжувати хештег #ShareYourEars. Таким чином, за кожну публікацію Disney жертвує 5 доларів у благодійний фонд Make-A-Wish, який допомагає здійснити заповітні бажання смертельно хворих дітей.

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Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї також підтримала ініціативу і опублікувала новий знімок з паризького Діснейленду.

Зірка позує у "вушках Міккі Мауса" і в яскравій червоній сукні з ворсом. В Instagram-сторіз К'яра також станцювала з Міккі Маусом і до відео додала хештег  #ShareYourEars.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni
К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni
 


К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni


К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni


К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Дивіться рекламну кампанію #ShareYourEars:

 

Теги: LifeStyle Мода благочинність Кіно
Джерело: 24 канал
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