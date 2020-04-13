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День народження на карантині: Хлої Кардашян не запросила сестер на святкування доньки

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Хлої Кардашян не запросила сестер на день народження доньки / Instagram / @khloekardashian

Вчора, 12 квітня, свій другий день народження відзначала донька зірки Хлої Кардашян. Для маленької Тру батьки влаштували розкішне свято, яке дівчинка провела без зіркових гостей та популярного телесімейства. Причиною став спалах коронавірусу.

Зіркова родина Кардашян обожнює грандіозні заходи на честь іменинників. Якщо наймолодша мільярдерка Кайлі для доньки Стормі створила особистий всесвіт StormiWorld, на який витратила понад 100 тисяч доларів, то Хлої обмежилася скромним торжеством вдома. 

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Разом з батьком дворічної Тру баскетболістом Трістаном Томпсоном знаменита матуся організувала справжній дитячий рай з безліччю кульок, десятками подарунків та кількома яскравими тортами зі свічками. Проте у день народження дівчинці довелося обмежитися компанією зіркових батьків, адже через спалах поширення коронавірусу вони не стали запрошувати до свого будинку навіть рідних. 

"З днем народження, моя солодка Тру! З тобою пов'язані всі незабутні спогади минулих років, магічні моменти сьогодення і щасливе майбутнє. Ти весь мій світ! Ти робиш моє життя повноцінної, і я не дочекаюся, щоб побачити, що чекає нас далі. Навіки з тобою", – розчулила привітанням Хлої Кардашян. 

Натомість тітка Кім Кардашян та бабуся Кріс Дженнер висловили привітання для малечі на сторінках свого інстаграму. Вони поділилися серіями архівних кадрів, на яких постали разом з маленькою племінницею та онукою Тру й пригадали найяскравіші моменти її життя. 

Варто зазначити, що заради день народження доньки Хлої об'єдналася з ексбойфрендом Трістаном. Пара зі скандалом розірвала стосунки після зради чоловіка з подругою зірки у лютому минулого року. З того часу преса неодноразово говорила прагнення баскетболіста відновити роман з Хлої, проте, судячи з усього, забути старі образи вона готова лише задля щастя спільної доньки. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові батьки Зіркові дні народження Хлої Кардашян Зіркові діти
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