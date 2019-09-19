День народження Оксани Забужко: цитати про Україну, війну та любов

З її ім'ям пов'язують вихід сучасної української літератури на міжнародну арену. Популярна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка – а за фахом фіософ і культуролог – Оксана Забужко сьогодні святкує свій день народження!

Журналісти LifeStyle 24 підготували яскраві цитати відомої українки, чиє новаторське і провокативне письмо на теми національної ідентичності і гендеру неабияк вплинуло на світ.

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Про Україну, війну на Сході і громадську позицію

Якщо я мовчу в ситуації, коли бачу можливість розвитку дуже зловісних сюжетів – це означає, що я дезертирую.

У людині обов'язково має бути система ціннісних реґуляторів, щоб її "не понесло". У когось це страх Божий, у когось "мама розказала, чого не можна", у когось, як Прохасько писав, "50 профілів за спиною", які не дають тобі зробити негідний вчинок, і це вже культура – таке почуття солідарності не тільки з живими, а й мертвими, сорому перед Стусом чи Гете… Різні можуть бути регулятори – але обов’язково має бути щось, що більше од власного "я".

Єдиний наш вибір був і залишається — межи жертвою і катом, між небуттям і буттям, яке вбиває.

Депутатство в Україні — тяжка психічна хвороба з усіма ознаками втрати почуття реальності.

Я не хотіла б говорити, що має робити держава під час цієї війни. Мені це просто не надто цікаво. Моя сфера компетенції – це рівень зрілості українського суспільства. Такого, що зможе взяти на себе відповідальність і втримати країну на плаву навіть тоді, коли прогнилі державні структури, успадковані від УРСР, заваляться, як крокви.

Уперше була на параді. Уперше обіймала за стрижені голови незнайомих мужчин у військовій формі й плакала – так, ніби ми вже перемогли...

Так що – ні, ще не "здобули". Не перемогли, і права бути собою, остаточно й безповоротно надійного й незаперечного, – ще не відвоювали. Працюємо!

Ми лише вступили в добу справді серйозних геополітичних трансформацій, які включатимуть і Європу, і Схід, і багато чого ще. І ми аж ніяк не на острові. І витворення своєї історії – це абсолютний обов’язок держави. Без цього ніякі реформи ніколи не будуть успішними. Без цього ми лишатимемось територією, де ростуть ялинки. І будь-який Путін сьогоднішнього чи завтрашнього дня зможе сказати, що це несправжня країна…

Про покоління незалежності

Нинішню молодь не вчили протистояти агресії, їх готували до іншого життя, їм давали зовсім іншу картину світу, і ніхто не казав їм у школі чи університеті: ви – покоління війни.

Світ міняється швидше, ніж навчальні програми

Зараз на юнаків і дівчат впав тягар ментальної перестановки меблів у голові.

Тепер вони будуть змушені змиритися з тим, що багато завчених ними правил, за якими, вони думали, рухається світ, – не працюють.

Про Росію і технологію країни-агресора

Імперії коштують дорого — і не лише колоніям.

Матриця, яку використовує Кремль проти України, якщо її бачити – вона досить одноманітна, бо зло не творче і не креативне у своїй істоті. Воно мінливе і має багато масок, але базові схеми та алгоритми сьогоднішньої пропаганди та обману спираються на політтехнології ще царського уряду.

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Про літературний процес і себе в ньому

В'язниця — не для поетів, поетам належиться проходити крізь стіни.

Література ніколи не буває невинною — навіть якщо дуже хоче бути такою.

Перша і головна заповідь письменника: Не збреши. Здавалося б, просто. Та саме вона, коли триматись її послідовно, й робить літературу небезпечною професією — як у альпініста або водолаза…

Про любов, жінок і фемінізм

От вам і всенький жіноцький вік — не встигаєм оханутися, а вже й дочка на виданні, а ти — вже бабою, дарма, що й тобі ще брови не злиняли, — агов, люди, а де ж моє життя, в яку ополонку провалилося за щоденним поранням — шпортанням, хата — поле — город — кури — гуси — свині — корови, дитячі хвороби, ниючи надвечір крижі, й не згадати коли востаннє на небо дивилася?… Мовчи, бабо, знай мовчи, менше гріха буде.

Як закохана жінка може пояснити фригідній проститутці, навіщо спати з чоловіком, коли він не платить?

Нi, хай би хто-небудь усе ж пояснив: якого чорта було родитися на свiт жiнкою.

До фемінізму ставлюся позитивно. Але не до радикального. Який, як і будь-який екстремізм, є глухим кутом. Фемінізм я розглядаю як прояв культури.

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