День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують

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Святослав Вакарчук святкує свій день народження 14 травня
Святослав Вакарчук святкує свій день народження 14 травня / 24 Канал

14 травня Святослав Вакарчук святкує свій 44-ий день народження. Його всі знають, як незмінного лідера групи "Океан Ельзи". Проте мало кому відомо, що Святослав Вакарчук полюбляє співати не лише українською, він переспівує джазові композиції і є автором пісень не тільки "Океану Ельзи".

З нагоди дня народження музиканта журналісти LifeStyle 24 склали підбірку маловідомих пісень у виконанні Святослава Вакарчука, яких ви до сьогодні могли ще жодного разу не чути.

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Шанувальники творчості Святослава Вакарчука люблять його пісні, зокрема, за глибокі і вдумливі тексти. Проте є в історії "Океану Ельзи" чи не єдина жартівлива композиція "Мікі Маус", в якій Вакарчук відірвався на славу: згадав і про Віні-Пуха, і про MTV, і навіть про Бівіса та Батхеда.

Океан Ельзи – "Мікі Маус": дивіться відео запису

До першого повноцінного альбому "Океану Ельзи" "Будинок зі скла", який побачив світ у далекому 1996-му на аудіокасетах, увійшло всього 6 композицій. Проте далеко не на кожному виступі гурту можна почути хоча б одну композицію з цього дебютного альбому. Наприклад, "Вона підійшла до вікна".

Океан Ельзи – "Вона підійшла до вікна": дивіться відео 

У 1997 тоді ще молодий і перспективний львівський гурт "Океан Ельзи" виступив з живим концертом у телепрограмі "Решето". В тому ефірі прозвучало чимало пісень, яким так і не судилось бути виданими, наприклад, чудова композиція "Сад".

Океан Ельзи – "Сад": дивіться відео

Все з точністю до навпаки з піснею "Майже весна". Вона настільки відома, що кожен точно чув її хоча б раз у житті. Але трек звучить і англійською. 

Океан Ельзи – "Name of Tomorrow": дивіться відео

Схожа історія у пісні "Вільний". Українською вона увійшла до альбому "Суперсиметрія", проте в оригіналі була написана англійською і називалася "Absolutely free".

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Українці, яким трохи більше за 20, точно раніше чули пісню Олександра Пономарьова "Він чекає на неї" – на початку 2000-х вона була дуже популярною. Проте мало хто знає, що її для співака написав саме Святослав Вакарчук, а пізніше сам і переспівав.

Океан Ельзи – "Він чекає на неї": дивіться відео

Вакарчук полюбляє співати англійською, ну, і легендарні пісні в його виконанні звучать дуже по-особливому. Під час зйомок програми "Tvій формат" у 2003-му Вакарчук зізнається, що в пісні "Hey Jude" забув слова, через що йому трішки соромно.

Океан Ельзи – "Hey Jude": дивіться відео

Ще одна композиція The Beatles "Blackbird" по-новому зазвучала у виконанні Святослава Вакарчука. Він її виконав на творчому вечорі у жовтні 2014-го.

Святослав Вакарчук – "Blackbird": дивіться відео

Тоді Святослав Вакарчук багато співав англійською, переспівуючи, як пісні з кінофільмів, так і відомі джазові композиції.

Святослав Вакарчук – "Moon River": дивіться відео

Святослав Вакарчук – "Gee, Baby, Ain't I Good to You": дивіться відео

Святослав Вакарчук – "Round Midnight": дивіться відео

У виконанні сьогоднішнього іменинника по-особливому зазвучала і колядка, без якої не обходиьь жодне Різдво у США.

Океан Ельзи – "Silent Night": дивіться відео

 

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Океан Ельзи Святослав Вакарчук Зіркові дні народження
Джерело: LifeStyle 24
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