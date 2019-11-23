День народження Венсана Касселя: топ-5 найпопулярніших фільмів з французьким актором

23 листопада популярний французький актор Венсан Кассель відзначає своє 53-річчя. Колишній чоловік Моніки Беллуччі запам'ятовується багатьом прихильникам кіно саме своєю природною харизмою. Редакція LifeStyle 24 на честь дня народження знаменитості пропонує згадати найпопулярніші стрічки, у яких зіграв Кассель.

П'ятірка найкращих фільмів, у яких зіграв Венсан Кассель

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Чорний лебідь, 2010 рік

У сюжеті стрічки Даррена Аронофскі Венсан Кассель зіграв художнього керівника театру Тома Леруа, який готує балетну виставу "Лебедине озеро". Ніна (Наталі Портман) отримала роль Білого лебедя Одетти, а Лілі (Міла Куніс) зіграла Одиллію. У психологічному трейлері розігрується справжня боротьба та конкуренція, не лише між балеринами, а й за межами реальності. Стрічка має 30 нагород і 96 номінації.

Чорний лебідь: дивіться трейлер

Квартира, 1996 рік

Саме на зйомках драми "Квартира" відбулося легендарне знайомство спокусливої італійки Моніки Беллуччі і Венсана Касселя. Спершу вони ненавиділи одне одного. Француз назвав дівчину "красивою лялечкою", а Моніка чоловіка – хамом. Однак до кінця знімання фільму між норовливими акторами спалахнуло шалене кохання. У шлюбі вони прожили 1999 року до 2013.

Сюжет стрічки "Квартира": Макс збирається в дуже важливе відрядження в далекий і непривітний Лондон. Але раптом він зустрічає ту, про яку намагався забути. Адже вона пішла ... Вона зникла з його життя, не сказавши ні слова. І тепер вона знову вислизає.

Сцена з Монікою Беллуччі і Венсаном Касселем у фільмі "Квартира": дивіться відео

Незворотність, 2002 рік

У фільмі "Незворотність" розповідається у зворотному хронологічному порядку про подружжя Алекс (Моніка Беллуччі) та Маркуса (Венсан Кассель). Закохані дізнаються, що Алекс вагітна, згодом вони йдуть на вечірку, де після сильної сварки жінка вирішує повернутися додому. Дорогою на головну героїню нападає гвалтівник.

В рамках Венеційського кінофестивалю у 2019 році проходив показ стрічки "Незворотність", де вперше за довгий час після розлучення Беллуччі і Кассель вийшли вдвох на червону доріжку. Що цікаво, 22-річна дружина Венсана Тіна Кунакі прем'єру стрічки вирішила не відвідувати, надавши перевагу іншому заходу в рамках кінофестивалю.

Незворотність: дивіться трейлер фільму

Це всього лише кінець світу, 2016

У фільмі "Це всього лише кінець світу" Венсан Кассель зіграв брата успішного письменника, який після 12 років відсутності повертається в рідний дім, щоб повідомити сім'ї про те, що смертельно хворий. Однак його родичі настільки зайняті собою і своїми справами, що зовсім не звертають уваги на його новини. Письменник залишається один на один з хворобою. У стрічці також знялися Леа Сейду, Маріон Котіяр і Гаспар Ульєль. Кіноробота отримала дуже суперечливі відгуки кінокритиків.

Це всього лише кінець світу: дивіться трейлер

Ціна зради, 2005

У драматичному трилері розповідається про буденне життя працівника рекламного агентства Чарльза Шайна (Клайв Овен). Кожен його день схожий на попередній. Вранці він сідає на потяг до Чикаго і їде на роботу. Увечері повертається до дружини і доньки. Але одного разу він запізнюється на свій потяг і змушений сісти на наступний. З того часу його життя кардинально змінилося... У стрічці Венсан Кассель зіграв роль Філіппа Ля-Роша – озброєного чоловіка, який згвалтував подругу головного героя Люсінду (Дженніфер Еністон).