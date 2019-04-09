День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі

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Образи Блек Уолдорф у серіалі "Пліткарка"
Образи Блек Уолдорф у серіалі "Пліткарка" / Колаж LifeStyle 24

Акторка Лейтон Містер прокинулася популярною після виходу серіалу "Пліткарка", у якому вона зіграла одну з головних героїнь – Блер Уолдорф. Мільйони шанувальників ретельно стежили не лише за розвитком подій у кожному епізоді, а й за вбранням, які готували стилісти для акторів.

У вівторок, 9 квітня, Лейтон Містер святкує день народження. Акторці виповнюється 33 роки. Зі знімання "Пліткарки" (серіал виходив на телеекрани з 2007 по 2012 рік) пройшло вже понад сім років, але фанати досі пам'ятають її за роллю Блер Уолдорф.

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Нагадаємо, що у багатосерійній кінострічці йдеться про історію учнів елітної школи, які закохуються, переживають сімейні та шкільні драми, втрачають та знаходять нових друзів. Насичена подіями драма стала улюбленою для багатьох кіноманів.

Пропонуємо згадати часи популярності "Пліткарки" і переглянути 10 яскравих образів героїні Блер Уолдорф. Головним принципом дівчини було завжди виглядати ідеально. Її стиль – це поєднання яскравих кольорів, несподіваних фактур, взуття на високих підборах та жіночності.

Топ-10 ефектних образів Блер Уолдорф

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер і Блейк Лайвлі у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

Образи Блек Уолдорф у серіалі
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Мода
Джерело: LifeStyle 24
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