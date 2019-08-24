День Незалежності України 2019: як Тіна Кароль, Дзідзьо й інші зірки вітають українців зі святом

28 річницю Незалежності сьогодні, 24 серпня, святкує наша держава та українці в усіх куточках світу. З нагоди урочистого свята зірки українського шоу-бізнесу привітали своїх співвітчизників та Україну з її днем народження.

Привітання у вигляді прапорів, знімків у вишиванках, гарних слів зірки публікували на своїх сторінках в Instagram.

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Однією з перших артисток шоу-бізнесу українців привітала Тіна Кароль, заспівавши гімн України на Ході гідності. Співачка також поділилася знімками свого образу, у якому фігурували прикраси у синьо-жовтих кольорах.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Аксесуари Тіни Кароль на виступі під час Ходи Гідності / Instagram / @tina_karol

До привітань також приєднався син Тіни Кароль 10-річний Веніамін. Хлопчик показав на відео, як самотужки спік десерт з жовтою начинкою, покритий голубою глазур'ю.

Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото соняшників на фоні заходу сонця, яке символізувало кольори українського прапора.

Добрий ранок, моя люба. Прокидайся. Сьогодні твій день,

– коротко написала перша леді України.

Також до привітань приєдналася відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова. Вона опублікувала знімок із синами, на якому вони постали у вишиванках.

З Днем незалежності, українці! Нехай ми будемо впевненими, сміливими, чесними, відповідальними і трохи небезпечними, як Микола і Мирон на цьому фото. Люблю тебе, моя країно, вірю, що зараз останнє коло твого очищення,

– написала Яніна Соколова.

Ще одна українська телеведуча Ольга Фреймут звернулася до українців з привітаннями, опублікувавши знімки "з ефектом давнини", на яких позувала в національному українському вбранні.

Український композитор Євген Хмара також привітав українців на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував чуттєве відео, на якому грає на фортепіано та показує чудові українські краєвиди.

Українські співачки Катерина Бужинська та Ірина Федишин привітали своїх прихильників зі святом, опублікувавши знімки у вишиванках.

Український співак Дзідзьо опублікував колаж, на якому постав у яскравому жовтому костюмі з традиційним головним аксесуаром. "Тебе безмежно серцем я люблю!", – написав під знімком артист.

Не змогла не привітати українців і переможниця конкурсу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Дружина Дмитра Комарова оприлюднила знімок, на якому постала у національному українському вбранні – вишиванці.

Співачка Джамала розпочала своє привітання зі слів зізнання Україні. "Я обожнюю свою країну", – розпочала привітання з Днем Незалежності артистка. Після цього додала, що думає про Україну навіть тоді, коли подорожує іншими країнами.

Кожного разу у подорожах іншими країнами завжди несвідомо порівнюю життя і думаю, що б я хотіла покращити у нас. І робити є ще багато чого. Але у мене ніколи не з'являлося бажання переїхати кудись. Я люблю країну в якій живу і мені дуже хотілося б, щоб мій дім, моя Україна, рухалася тільки уперед. Долаючи усі випробування, які переживає щороку, розвивалась і цінувала людей. Саме вони, наші таланти та розумники, є головним ресурсом України, які роблять її ще прекраснішою та привабливішою. З Днем Народження тебе, моя люба,

– завершила Джамала.

Також українців привітали ONUKA, Pianoбой і Alyosha.

Відома українська танцівниця Олена Шоптенко поділилася своєю свтілиною, яку вона зробила посеред поля з пшеницею на фоні голубого неба.

Олександр Пономарьов привітав українців колажем, на якому поруч з його знімком було текстове привітання з Днем Незалежності.

Вітаю з Днем Незалежності! "І борітеся – поборете будь-які змови. І борітеся – поборете все, що у злі",

– написав співак.

Злата Огневич також опублікувала своє фото у вишиванці, написавши довше привітання.

Учасники українського гурту "Океан Ельзи" також приєдналися д опривітань, опублікувавши допис на своїй сторінці в Facebook.