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День обіймів: добірка милих картинок

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День обіймів 2020 / Фото з відкритих джерел

21 січня відзначається міжнародний День обіймів. Це свято заснували у 1986 році в США. Обійми – це дуже корисні ліки для кожної людини, до того ж – цілком безкоштовні. Вони викликають відчуття довіри, сприяють виділенню гормону щастя, підвищують самооцінку, вчать нас дарувати та приймати.

Редакція LifeStyle 24 підібрала картинки, які допоможуть вам покращити настрій та зробити чудовий сюрприз близьким. Надсилайте картинки друзям, рідним та просто знайомим.

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Милі картинки з Днем обіймів

День обіймів
Картинки з Днем обіймів

День обіймів
Милі картинки

День обіймів
Картинки з Днем обіймів

День обіймів
Милі картинки тварин

День обіймів
Картинки з Днем обіймів 2020

День обіймів
Красиві картинки з Днем обіймів

День обіймів
День обіймів 2020

День обіймів
Милі картинки з Днем обіймів

День обіймів
День обіймів 2020

День обіймів
Гарні картинки з Днем обіймів

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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