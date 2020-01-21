День обіймів: добірка милих картинок

21 січня відзначається міжнародний День обіймів. Це свято заснували у 1986 році в США. Обійми – це дуже корисні ліки для кожної людини, до того ж – цілком безкоштовні. Вони викликають відчуття довіри, сприяють виділенню гормону щастя, підвищують самооцінку, вчать нас дарувати та приймати.

Редакція LifeStyle 24 підібрала картинки, які допоможуть вам покращити настрій та зробити чудовий сюрприз близьким. Надсилайте картинки друзям, рідним та просто знайомим. Читайте також: Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога Милі картинки з Днем обіймів

Картинки з Днем обіймів

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Картинки з Днем обіймів

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Картинки з Днем обіймів 2020

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День обіймів 2020

Милі картинки з Днем обіймів

День обіймів 2020

Гарні картинки з Днем обіймів