День осіннього рівнодення 2019 року: дата та час

День осіннього рівнодення 2019 припадає на 23 вересня. В цю добу тривалість дня і ночі однакові. А от після осіннього рівнодення день стрімко зменшується, поступаючись місцем ночі.

День осіннього рівнодення 2019 означає, що літо, на жаль, закінчилося, і зима починає набирати силу. Крім того, це значна астрономічна подія. У період осіннього рівнодення день і ніч стають рівними за тривалістю.

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Коли в 2019 році День осіннього рівнодення

У 2019 році День осіннього рівнодення припадає на 23 вересня. Хоча в інші роки цей день може випадати на 22 число. Астрономічний рік довший календарного приблизно на 6 годин. Тому зміщення відбувається кожен рік.

У 2019 році осіннє рівнодення за київським часом настане 23 вересня о 10:50. Потім день ставатиме коротшим аж до дня зимового сонцестояння – у цьому році 22 грудня.

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З настанням осіннього рівнодення, світловий день скорочується, а ночі навпаки стають довшими. З цього дня починається друге бабине літо. У народі цю пору називають "золота осінь", яка триває аж до 14 жовтня. В цей час починається осінній листопад, а перелітні птахи відлітають на південь.



Осіннє рівнодення 2019: точна дата і час

День осіннього рівнодення знаменує собою перетин Сонця небесного екватора та перехід з північної півкулі в південну. У цей день земна вісь займе вертикальне положення щодо Сонця, а тривалість дня і ночі на всій Землі буде однаковою і дорівнюватиме 12 годинам. Ніч буде довшою, а день – коротшим, і триватиме такий процес аж до зимового сонцестояння, яке настане в середині грудня.

Осіннє рівнодення є початком астрономічної осені в північній півкулі. У південній же півкулі, навпаки, з дня осіннього рівнодення настає астрономічна весна. Що цікаво, проміжок між двома рівноденнями (весняним та осіннім) називають тропічним роком. Оскільки рік становить приблизно 365,2422 сонячних діб, тому дні рівнодень постійно пересуваються майже на 6 годин.



Як змінюються пори року / NASA

Але казати, що день і ніч в День осіннього рівнодення абсолютно однакові за тривалістю – не зовсім вірно. Цього дня Сонце перебуває довше над Землею завдяки ефекту атмосферної рефракції, тому світлий час доби на кілька хвилин довший за темний. Відбувається це тому, що рівнодення математично вираховується по центру сонячного диска, а різниця між моментами сходу і заходу визначається за верхньою точкою світила.

За народним повір’ям, яка погода буде в День осіннього рівнодення, така буде і вся осінь. Ще народні прикмети кажуть: чим вересень сухіший і тепліший, тим кращою буде осінь, тим пізніше настане справжня зима.