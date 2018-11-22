День подяки 2018: як святкують Єва Лонгорія, К'яра Ферраньї, Кайлі Дженнер та інші знаменитості

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Fedez і К'яра Ферраньї
Fedez і К'яра Ферраньї / www.instagram.com/chiaraferragni

В четвертий четвер листопада традиційно у США святкують День подяки. Цього року подію відзначили 22 листопада.

Зірки не лише розповіли про свої святкування на сторінках в Instagram, а й подякували близьким людям за їхню підтримку та любов.

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До прикладу, супермодель Джіджі Хадід опублікувала фотографії зі своїх подорожей і подякувала за кожен момент свого життя.

"Спасибі завжди за вашу підтримку та любов! Щасливого Дня подяки тим, хто святкує", – написала модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Італійська блогерка К'яра Ферраньї подякувала за те, що цього року вперше стала мамою.

"Це був найчарівніший рік у моєму житті – мій хлопчик народився і я вийшла заміж за любов свого життя", – заявила вона.

 

Не одна К'яра відсвяткувала День подяки у сімейному колі. Популярна зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер також опублікувала теплий чорно-білий знімок з коханим Тревісом Скоттом та їхнею спільною дитиною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Не забули привітати шанувальників у соціальних мережах Різ Візерспун, Кайя Гербер та інші знаменитості.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

 

 

 

 

Теги: Кайлі Дженнер LifeStyle Зіркові мами Джіджі Хадід Новини США Єва Лонгорія
Джерело: Lifestyle
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