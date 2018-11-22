Традиційно, День подяки у США відзначають в четвертий четвер листопада – 22 числа цьогоріч. Із цим святом пов'язано багато традицій, однією із яких є запечена індичка. Звідки ж походить це свято та які має традиції?

Своїм корінням День подяки сягає далекого 1620-го року, коли після двомісячного плавання до берегів Америки причалив англійський корабель Mayflower. На ньому припливли близько ста пілігримів, які через релігійні переслідування залишили рідну країну та відправилися у подорож у пошуках вільної землі. На жаль, перша зима видалася дуже суворою та важкою, тому забрала багато життів.

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Лише завдяки індіанцям, які навчили колоністів вирощувати боби, кукурудзу, гарбузи, показали, де полювати на дичину, поселенці зібрали дуже щедрий врожай, який дозволив би їм пережити наступну зиму. Пілігрими влаштували помпезне свято, як знак подяки Богу за щедрість.

Історія започаткування свята

Свою офіційну назву та дату (26 листопада) свято отримало лише за більш ніж 160 років, після указу тодішнього президента США Джорджа Вашингтона, в 1789 році. Цікаво, що сам президент вкладав у свято ідею подяки американців своїй Конституції.

Але по-справжньому національним святом День Подяки став в 1863-му році, коли президент Авраам Лінкольн під час громадянської війни закликав сторони сісти разом за стіл, як під час Дня подяки. Саме він встановив дату, за якою й нині відзначають свято: четвертий четвер листопада.

Традиції на День подяки

Зі святом пов'язано багато традицій, які американці пильно бережуть. Цього дня всі члени сім'ї повинні сходити в церкву, а після служби зібратися за одним столом, на якому неодмінно будуть індичка, гарбузовий пиріг, картопляне пюре та соус із журавлини.

Під час святкової вечері існує традиція рахувати "подарунки долі", коли кожен бере чистий аркуш паперу та записує з одного боку усе хороше, що сталося з ним, за що він вдячний, а з іншого – те, що було поганого і що ти пробачаєш усім.



У день Подяки вся родина збирається за святковим столом

Зазвичай хороше переважає, і за це теж дякують один одному та Богу. Після самого свята американці мають ще два вихідних, на які зазвичай гарно їдять, але й не забувають про тих, хто не має родини та не може дозволити собі святковий стіл. У газетах розміщують оголошення про пожертвування для благодійних святкових обідів для бездомних, на станціях метро навіть стоять спеціальні столи, куди можна складати подарунки для знедолених.

Окрім сімейних обідів, вже традиційними стали паради.

Початок ця традиція бере ще у 1924-му році, коли робітники універмагів Macy's вирішили влаштувати карнавал на честь початку різдвяних ярмарок у магазинах мережі.

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Чотириста осіб у яскравих костюмах клоунів, ковбоїв, лицарів пройшли вулицями Нью-Йорка у супроводі професійних оркестрів та 25 живих тварин із місцевого зоопарку.



Паради – невід'ємний атрибут дня Подяки в США

Не дивно, що жителі були просто у захваті. Відтоді щороку на День Подяки в Нью-Йорку проходить цей яскравий парад, який із самого ранку транслюють по телебаченню. Традиційно, осінніми вулицями під звуки оркестрів проходять яскраві карнавальні платформи, а над натовпом пропливають величезні надувні кулі, які зображають улюблених американських персонажів – від мультяшних Міккі Мауса, Снуппі, Гарфілда до Санта-Клауса.

"Помилування індички"

ХХ-те століття подарувало не лише парад, а й ще один цікавий звичай. Близько п'ятдесяти років назад тодішній президент США Гарі Трумен започаткував традицію "Помилування індички". Під час свята з'їдають дуже багато індичок, але за цією традицією, хоча б одна пташка повинна уникнути такої долі.



"Помилування індички" – церемонія, що відбувається на найвищому рівні держави

Це – напівсерйозна-напівжартівлива процесія напередодні свята, під час якої на галявині перед Білим Домом президент зачитує указ про Помилування індички. Після цього "помилувану" пташку відправляють у зоопарк, де вона живе до смерті. Обов'язково церемонію транслюють по телебаченню, щоб кожен американець мав змогу побачити усе на власні очі.

Святкування в родинному колі

Святковий обід – це чи не найголовніший атрибут свята. Він збирає навколо себе родину, є символом добробуту та процвітання кожної родини. Головною стравою є індичка (turkey). Традиційно, її потрібно готувати власноруч, усією родиною.

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Цікаво, що ця пташка є основою святкового столу не просто так. За легендою, це була єдина дичина, яку могли вполювати перші поселенці. Спеціально до Дня подяки по усій країні вирощують близько 50 тисяч індичок, щоб кожна родина мала можливість прикрасити цією стравою свій стіл.

Зазвичай, її фарширують яблуками чи гарбузом, запікають в духовці та подають з овочевим гарніром – зеленим горошком, кукурудзою, картоплею. Вважають, що всі ці овочі були на святковому столі першого Дня подяки. До того ж, готують спеціальну підливу до індички. Окрім індички, на столі обов'язково має бути і солодка картопля (батат), рецепт якої додаємо:

Батат (солодка картопля) чудово поєднується з різноманітними м'ясними стравами, наприклад, з запеченою індичкою.

Рецепт солодкої картоплі на День подяки:

800 грамів батату

1 чайна ложечка солі

кленовий сироп – 125 мл

1 чайна ложечка соку лимону

3 столові ложки вершкового масла.



Солодка картопля – батат, одна з улюблених святкових страв в Америці на День подяки

Солодку картоплю промиваємо за допомогою щітки під струменем води, потім перекладаємо в каструлю, заливаємо водою і варимо близько півгодини. Готовність овоча перевіряємо вістрям ножа. Зливаємо воду, даємо батату трохи охолонути, розрізаємо кожну картоплину на чотири частини і посипаємо сіллю.

Змішуємо в невеликій каструльці кленовий сироп з лимонним соком і вершковим маслом. Ставимо на вогонь і розігріваємо, постійно помішуючи. Потім глазуруємо солодку картоплю в отриманому соусі. Приготований таким чином батат виходить дуже соковитим і ароматним.

У багатьох ресторанах у День подяки діє спеціальне святкове меню, тому туристи можуть спробувати усі традиційні страви та відчути справжню атмосферу свята.

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