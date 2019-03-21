День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки

Поезії івано-франківської поетеси Леони Вишневсьької – це завжди порція дуже чуттєвих, емоційно сильних та незалежних рядків, які допомагають впоратися з будь-якими труднощами. Усі її слова – частина життєвих історій, у яких кожен впізнає себе. LifeStyle 24 зібрав найкращу лірику, яка гостро та тонко передає те, що хотіла донести читачам поетеса.

Леона Вишневська – чуттєва та зрорушлива представниця сучасної української літератури. Її збірки наповнені щастям, затишком та теплом. Після прочитання книг поетеси хочеться увімкнути мелодрами, слухати спокійну музику, мріяти та любити все навколо. Якщо ви досі не були знайомі з її творчістю, пропонуємо прочитати усі рядки, які сколихують та закохують серця мільйонів.

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Поезії Леони Вишневської



Леона Вишневська

Кому?налка

Вона, як молоко, з конфорки твоєї душі

збігла.

Розчинилась на долоні, ніби бактерія.

Ніч стрибає до свого безпечного лігва

тихо й спритно пантерою.



У неї на шиї висять амулети: нефрит, переплетена

стрічкою кориця, кіготь яструба, декоративна пляшка,

в ній солодкі ефіри.

Час ховає власне обличчя під венеціанською маскою,

ти ще зовсім не лицар. Твоє перо повинно ще багато писати,

щоб стати гострим. Ти всього лиш

неотесаний лірик, який через кожну трагедію – відразу

біжить стрибати з мосту.



Хіба це любов – цілуватись очима через сусідній столик?

Він, мабуть, надто пізно збагнув,

що вона, як Колумб, однією з перших побачила його материк голим.



Так і живуть.

Від прихованих фобій до латентних істерик.

Вона стелить під ноги ворсистий палас, а він зводить

до стелі замість ліжка вігвам.

Один нічого не розповість, поки не запитають.

Інша нічого не запитає,чекає щоб сам.

Це ще зовсім не порно, це легка еротика писана

слиною на папері. Це як плем'я диких, невгамовних інків,

це як в дитинстві...Коли в тебе є яблуко:

"Сама з'їм половинку,а більшу йому віддам."

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Тому, хто носить годинник

Ніколи не опускай своїх рук,

навіть якщо вони тримають тонни болю.

Нехай думки свідомість порвуть

ти їх не тримай в собі, розповідай, оголюй.



Тоді хтось неодмінно ввімкне тебе пультом,

щоб дивитись в екран душі.

Ти одержимість мною зводиш майже до культу,

немов молитви, читаєш напам'ять мої вірші.



Я знаю, коли ти до пізна малюєш історії,

чому не снідаєш зранку і не прасуєш одяг...

Ти мене, мов ескіз, у власній уяві створював.

А тепер я втомилась. Годі...



Ці спроби як ембріони, ще зосім не схожі

на впевненість.

Сидять у твоїх кишенях, марнують час та гроші.

Такі як ти давно не в моді, що виправдовують

неадекватність генами.

Ти, мабуть, тільки для мене завжди будеш хороший.



Списую простирадла алкоглем і тишею.

Знову вичавлюю совість недостиглими лаймами,

я приречена на те, щоб тебе залишити...

Бо в такій любові – ні, не треті, другі бувають зайвими.

Проїзд до осені 2 грн



Лірика Леони Вишневської

Уявляю себе поетесою, вдягаю старомодні сукні,

знаю, їх тепер називають ретро,

вони дешеві, тому доступні.

А ти й досі

носиш покудлачений светр

не вимикаєш приймач на кухні, там

кажуть, що сьогодні почалась осінь.



Якби ти мене теж так уважно слухав,

тоді тобі наврядче здалося б це дивним.

Ми пропустили декілька слів, тому розмови

стали незрозумілі й порожні.

Щоб зустрітись з тобою мені потрібні тільки дві гривні

в один кінець і багато пляшок пива.

Я бачу гнилі рештки сорому, людей, що на кожній

зупинці лізуть мені в душу. Хто поглядом, хто необачним дотиком,

а хто штовне з усієї сили так, що синці не сходять місяць.

Голова забита параноєю вщент.

Ви так печетесь, щоб неодмінно зайняти собі місце,

а я їду покищо стоячи. Роблю на своїй самодостатності

надто помітний акцент, у мене залізне серце Танатоса,

думки важкі та зношені.

Я виснажений пацієнт сьогоднішньої осені.

Тобі неймовірно важко згадати моє лице,

навіть якщо воно посміхається з кожного бігборду

цього занедбаного міста.

Я надто горда, щоб поряд з тобою сісти.

Знаєш,це...

Одна з сотні речей, які ми щоночі в молитві просимо.

– Господи, дай мені терпіння та сил до наступної осені.

І якби колись

Давай замовимо більше рому,

поки розмова не зупинеться на перехресті.

Поки ти мене ще хвилюєш, соромиш,

поки ти ще зі мною такий милий,такий відверто чесний.



Я б годинами дивилась як твій ніс сіпається від диму,

що кільцями виходить з мого рота,

як пітніють сильно долоні,

що можна з них вичавити у стакан півокеану.

Ти ж все, що хотів давно отримав.

Мене вполював, мов здобич, поранив...



Так завжди, свіжі газети зранку,

тости з повидлом на кухні.

Мені остогидла напівфабрикатна правда,

твої слова, наче повії, дешеві й доступні.



Я не вмію так щоб боляче,

так щоб вирвати гнів разом з нігтями...



Я не готова ще змінювати стан речей.

Це 9 балів за шкалою Ріхтера.



Це період коли надто потрібне поряд

міцне чоловіче плече!

Так як і більшість