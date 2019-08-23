День прапора 2019: як Святослав Вакарчук, Дзідзьо та інші зірки привітали українців

Напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають ще одне національне свято – День прапора. Знакову подію не оминули знаменитості, які один за одним привітали прихильників у мережі.

Святослав Вакарчук

"Вітаю всіх нас з Днем державного прапора! Нехай він завжди викликає у всіх нас гордість, повагу і любов!" – написав політик та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Дзідзьо

"Маю свою сімейну історію про наш український стяг. У 1990 році тато подарував мені прапор України. То був дитячий прапорець на дерев’яній паличці, зовсім невеликий. Тато сказав: "Сину, скоро буде Україна!.." Я дуже тішився тим подарунком, бігав з прапорцем, махав ним, навіть коли лягав спати, клав його під подушку. Я не розумів так глибоко слів свого тата – "скоро буде Україна" – але знав, що блакитно-жовтий прапор якось пов‘язаний з батьковим гарним настроєм, з повстанськими піснями, які співала мені вечорами бабця Катерина, і моїми відчуттями радості! Пам’ятаю це так сильно, ніби то сталося вчора чи сьогодні... З Днем національного українського прапора вітаю всіх нас і Тебе, моя єдина і рідна Україно", – поділився зворушливою історією Дзідзьо.

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Ірина Білик

Ірина Федишин

Олександра Кучеренко

"Яка ж дивовижна наша країна! Нехай в неї буде більше перемог, щоб ми, українці, вкотре могли підняти наш прапор! З Днем прапора України, друзі", – написала телеведуча Олександра Кучеренко.

Ольга Сумська