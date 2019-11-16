День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Робота у журналістів дуже нелегка і стресова. Особливо, коли в прямому ефірі трапляються позаштатні ситуації – заліз павук в труси ведучої чи глядачів з екрана лякає гігантська чайка, або ж журналістка починає випадково оголюватися.
Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найкурйозніших інцидентів у прямому ефірі. Зараз ви переконаєтесь, наскільки непередбачуваною буває журналістська професія.
Діти в кадрі
У шотландському місті Гамільтон під час прямого ефіру за спиною журналіста розгорілась справжня сімейна драма – старша сестра витягнула брата за ноги з поля зору камер.
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Кореспондент, який вів прямий ефір, не помітив, що щось сталось та продовжував розповідати новини.
Діти влізли в кадр: відео
Гігантська чайка
На канадському телеканалі City під час ефіру ранкового шоу "Breakfast Television" чайка влізла перед камерою, яка транслювала панораму на Ванкувер.
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Відео трансляції виводили за спиною ведучої Тари Джин Стівенс, і вона не одразу побачила гігантських розмірів пташку. Коли ж ведуча побачила чайку, то намагалася далі продовжувати ефір, але не змогла втриматися від сміху.
Чайка влізла перед камерою у прямому ефірі – відео
Через кілька місяців інцидент повторився – чайка з’явилась в ефірі знову.
Чайка – повернення: дивіться відео
Чайки взагалі полюбляють таку справу – позувати на камеру у невідповідний момент.
Павук у трусах?
Відома румунська ведуча Ілінка Вандічі в прямому ефірі шоу про моду "Bravo, ai stil!" несподівано почала задирати спідницю вечірньої сукні, запідозривши, що у її спідній білизні лазить павук.
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На допомогу їй підбіг учасник шоу, однак павука під сукнею вони не знайшли. Поки вона там шукала павука, встигла показати всім глядачам шоу свою білизну і оголені сідниці.
Дивіться курйозний момент з 01:35.
Румунська ведуча шукає павука в білизні – відео
Невчасно переведена камера
У прямому ефірі "Голосу Америки" також стався курйоз із ведучим, щоправда, без павуків у білизні.
Під час відеосюжету режисер невчасно перемкнув камеру на ведучого, який у цей момент жартував з колегою.
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Режисер невчасно перевів камеру на ведучого – відео
Секс на пляжі
Під час Олімпіади-2016 кореспондент ВВС Ден Уокер розповідав на фоні пляжу Ріо-де-Жанейро про нові досягнення спортсменів.
Та спостережливі глядачі звернули увагу на сцену за спиною журналіста, де пара займається сексом просто на громадському пляжі. Журналіст не розгубився і незвично прокоментував непередбачувану ситуацію.
"Тим, хто запитує у соцмережах, що відбувається у мене за спиною: ми не будемо наближати зображення. Але я запевняю, це не те, про що ви подумали. Це просто обійми. Вони, мабуть, просто читають книгу. Читають книгу в дивній позі", – пожартував він.
Пара кохалась за спиною кореспондента ВВС у прямому ефірі – відео
Фільми для дорослих
Журналісти ВВС полюбляють вляпатись у курйозні ситуації. Під час випуску новин співробітник ВВС за спиною ведучої дивився фільм для дорослих. На моніторі чоловіка добре видно, як повністю роздягається жінка.
Імовірно, це були кадри любовної сцени з фільму. Та спробуй це довести майже 4 мільйонам телеглядачів каналу, які бачили цей випуск.
Співробітник ВВС дивився фільм для дорослих під час випуску новин – відео
Степлєр
Серед української журналістики у прямих ефірах відзначився ведучий закарпатських новин, якого підвів суфлер, тож чоловік почав кумедно, але брутально лаятись.
Журналіст лається у прямому ефірі: відео (увага – звучить брутальна нецензурна лексика!)
Ведуча і 13 ведмедів
Російська ведуча перетворила ефір про серйозне на суцільну комедію. Жінка почала щиро і вірусно реготати після того, як прочитала новину про плантацію коноплі, яку охороняли 13 ведмедів.
Вона ще кілька разів намагалась прочитати її, не сміючись, але так нічого і не вийшло, усі 38 дублів.
Ведуча не могла прочитати новину про 13 ведмедів – відео
Впав, бо випив
Легендарний футболіст Олег Саленко ризикнув прийти на ефір каналу "Футбол" у стані алкогольного сп’яніння.
Під час обговорення матчів чемпіонату України він не втримався на ногах, впав під стіл, але швидко піднявся і продовжив розмову.
Олег Саленко впав під час програми – відео
Відро алкоголю
На фестивалі вина у День святого Педро в іспанському місті Аро на репортера у прямому ефірі ВВС вилили відро вина.
Поки він намагався протерти очі від спиртного, в кадрі за ним почали бігати повністю голі хлопець і дівчина.
На журналіста вилили відро вина: відео
М’ячем в голову
Журналістка під час включення з футбольного поля отримала він спортсмена м’ячем в голову. Буває й таке.
Поцілили м’ячем в голову: відео
Еротика у прямому ефірі
Переходимо до важкої артилерії. Журналістка з Венесуели Юві Пальярес розповідала новину про нову подругу футболіста Кріштіану Роналду Даніелу Чавес, яка була моделлю Playboy... І за лічені секунди скинула з себе весь одяг!
Ведуча Юві Пальярес під час випуску новин повністю оголилась – відео
Додамо, також відзначилась британка, яка роздяглася на ток-шоу, присвяченому боротьбі з раком грудей. А ведуча французького телебачення показала глядачам свої форми в честь перемоги національної збірної з футболу.
Як відомо, у Латинській Америці поширена практика "голих новин", оскільки вони суттєво підвищують рейтинги і приваблюють чоловіків. Тож тут такий формат новин розглядають в якості офіційного на державних телеканалах.
Пастка для прем’єра
Прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачич потрапив у дуже незручний момент під час ефіру шоу "Місія нездійсненна".
Ведуча у короткій відкритій сукні перед шоу на камеру зняла спідню білизну. А на інтерв'ю вона сиділа з розставленими ногами і безсоромно спокушала урядовця.
Ведуча безсоромно спокушала прем'єр-міністра Сербії Івіцу Дачича – відео
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