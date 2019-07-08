День родини: оригінальні вітання у віршах

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Привітання до Дня родини 2019 в Україні
Привітання до Дня родини 2019 в Україні / 24 Канал

День родини в Україні відзначають 8 липня. Це свято можна вважати молодим – його почали відзначати щорічно з 2012 року. Якщо у цей день ви далеко один від одного, то надішліть рідним повідомлення-привітання.

Спеціально до Дня родини ми підібрали оригінальні вірші до цього свята.

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Привітання до Дня родини в Україні у віршах:

Що може бути сім'ї дорожче?
Теплом зустрічає отчий дім,
Тут тебе чекають завжди з любов'ю,
І проводжають у путь з добром!

***

Сім'я – це щастя, любов і удача,
Сім'я – це влітку поїздки на дачу.
Сім'я – це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження дітей, перший крок, перший лепет,
Мрії про хороше, хвилювання і трепет.
Сім'я – це праця, один про одного турбота,
Сім'я – це багато домашньої роботи.
Сім'я – це важливо!
Сім'я – це складно!
Але щасливо жити одному неможливо!
Завжди будьте разом, любов бережіть,
Образи і сварки женіть подалі,
Хочу, щоб про нас говорили друзі:
Яка гарна Ваша родина!

***

А сім'я – це будинок,
Це двоє і третій,
І, бути може, четвертий,
І п'ятий потім.
Це теплі рядки
В бажаному конверті,
Якщо махає розлука
Сумним крилом.

А сім'я – це світло,
Що незримо і щедро
Осяває все життя
І супроводжує нас.
Це - творчість,
Де ні останніх, ні перше,
Де і радість, і горе –
Завжди навпіл. (Автор: В. Яворівська)

***

Сім’я – це усмішка малої дитини,
Сім’я – це і щастя, й любов,
Й звичайно ж, підтримка у тяжкі хвилини,
Бо в жилах тече спільна кров.

***

Родина – це таке маленьке слово,

А скільки ж в нумо сенсу, доброти.

Це – мами перша колискова,

Це – батьків прояв теплоти.

Що може бути краще

За рідних й дорогих людей?

Не покидай ти їх нізащо,

Бо це все рідне, це твоє.

Родина – це не просто термін,

Який у словнику знайдеш.

Родина – тихий серця шепіт,

З яким ти по життю ідеш.

Нехай усе біжить, минає,

Та ти не будеш в самоті.

Родина – щось насправді справжнє

З того, що маєш у житті. (Автор: Joey)

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 Канал
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