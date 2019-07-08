День родини: оригінальні вітання у віршах

День родини в Україні відзначають 8 липня. Це свято можна вважати молодим – його почали відзначати щорічно з 2012 року. Якщо у цей день ви далеко один від одного, то надішліть рідним повідомлення-привітання.

Спеціально до Дня родини ми підібрали оригінальні вірші до цього свята.

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Привітання до Дня родини в Україні у віршах:

Що може бути сім'ї дорожче?

Теплом зустрічає отчий дім,

Тут тебе чекають завжди з любов'ю,

І проводжають у путь з добром!

***

Сім'я – це щастя, любов і удача,

Сім'я – це влітку поїздки на дачу.

Сім'я – це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження дітей, перший крок, перший лепет,

Мрії про хороше, хвилювання і трепет.

Сім'я – це праця, один про одного турбота,

Сім'я – це багато домашньої роботи.

Сім'я – це важливо!

Сім'я – це складно!

Але щасливо жити одному неможливо!

Завжди будьте разом, любов бережіть,

Образи і сварки женіть подалі,

Хочу, щоб про нас говорили друзі:

Яка гарна Ваша родина!

***

А сім'я – це будинок,

Це двоє і третій,

І, бути може, четвертий,

І п'ятий потім.

Це теплі рядки

В бажаному конверті,

Якщо махає розлука

Сумним крилом.

А сім'я – це світло,

Що незримо і щедро

Осяває все життя

І супроводжує нас.

Це - творчість,

Де ні останніх, ні перше,

Де і радість, і горе –

Завжди навпіл. (Автор: В. Яворівська)

***

Сім’я – це усмішка малої дитини,

Сім’я – це і щастя, й любов,

Й звичайно ж, підтримка у тяжкі хвилини,

Бо в жилах тече спільна кров.

***

Родина – це таке маленьке слово,

А скільки ж в нумо сенсу, доброти.

Це – мами перша колискова,

Це – батьків прояв теплоти.

Що може бути краще

За рідних й дорогих людей?

Не покидай ти їх нізащо,

Бо це все рідне, це твоє.

Родина – це не просто термін,

Який у словнику знайдеш.

Родина – тихий серця шепіт,

З яким ти по життю ідеш.

Нехай усе біжить, минає,

Та ти не будеш в самоті.

Родина – щось насправді справжнє

З того, що маєш у житті. (Автор: Joey)

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