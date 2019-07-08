День родини: оригінальні вітання у віршах
День родини в Україні відзначають 8 липня. Це свято можна вважати молодим – його почали відзначати щорічно з 2012 року. Якщо у цей день ви далеко один від одного, то надішліть рідним повідомлення-привітання.
Спеціально до Дня родини ми підібрали оригінальні вірші до цього свята.
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Привітання до Дня родини в Україні у віршах:
Що може бути сім'ї дорожче?
Теплом зустрічає отчий дім,
Тут тебе чекають завжди з любов'ю,
І проводжають у путь з добром!
***
Сім'я – це щастя, любов і удача,
Сім'я – це влітку поїздки на дачу.
Сім'я – це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження дітей, перший крок, перший лепет,
Мрії про хороше, хвилювання і трепет.
Сім'я – це праця, один про одного турбота,
Сім'я – це багато домашньої роботи.
Сім'я – це важливо!
Сім'я – це складно!
Але щасливо жити одному неможливо!
Завжди будьте разом, любов бережіть,
Образи і сварки женіть подалі,
Хочу, щоб про нас говорили друзі:
Яка гарна Ваша родина!
***
А сім'я – це будинок,
Це двоє і третій,
І, бути може, четвертий,
І п'ятий потім.
Це теплі рядки
В бажаному конверті,
Якщо махає розлука
Сумним крилом.
А сім'я – це світло,
Що незримо і щедро
Осяває все життя
І супроводжує нас.
Це - творчість,
Де ні останніх, ні перше,
Де і радість, і горе –
Завжди навпіл. (Автор: В. Яворівська)
***
Сім’я – це усмішка малої дитини,
Сім’я – це і щастя, й любов,
Й звичайно ж, підтримка у тяжкі хвилини,
Бо в жилах тече спільна кров.
***
Родина – це таке маленьке слово,
А скільки ж в нумо сенсу, доброти.
Це – мами перша колискова,
Це – батьків прояв теплоти.
Що може бути краще
За рідних й дорогих людей?
Не покидай ти їх нізащо,
Бо це все рідне, це твоє.
Родина – це не просто термін,
Який у словнику знайдеш.
Родина – тихий серця шепіт,
З яким ти по життю ідеш.
Нехай усе біжить, минає,
Та ти не будеш в самоті.
Родина – щось насправді справжнє
З того, що маєш у житті. (Автор: Joey)
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