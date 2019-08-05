День сестер в США: Кім Кардашян розчулила мережу знімками з близькими

Світська левиця Кім Кардашян привітала своїх близьких з Національним днем сестер, який відзначається у США в першу неділю серпня, та опублікувала сімейні зворушливі фото в соціальній мережі Instagram.

Про життя сестер Кардашян-Дженнер дізнався весь світ через знамените реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Всього їх є п'ятеро: 40-річна Кортні, 38-річна Кім, 34-річна Хлої, 23-річна Кендалл та 21-річна Кайлі.

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Кім Кардашян зворушила армію прихильників у мережі спільними знімками з сестрами. "Не знаю, що я без них робила б", – додала у підписі дружина Каньє Веста.



Сестри Кардашян-Дженнер / Instagram / @kimkardashian

Додамо, що усі сестри є дуже близькими, незважаючи на конфлікти та непорозуміння, які можуть траплятися у будь-якій сім'ї. У складних ситуаціях жінки допомагають та підтримують одна одну.

Згадаємо про те, як коханий Хлої Кардашян зрадив їй з подругою Кайлі Джордіною Вудс. Зіркове сімейство назавжди викреслило дівчину з їхнього життя та при будь-яких образах заступається за сестру.

Сестри Кардашян-Дженнер / Instagram / @kimkardashian