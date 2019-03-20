День щастя: 10 простих речей, які щоденно приносять радість

У міжнародний День щастя журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які побутові речі роблять наше життя трішки кращим та затишнішим. Адже буденні дрібниці завжди були не менш приємними, ніж грандіозні події та заплановані зустрічі.

День щастя, заснований ООН 28 червня 2012 року, повинен вкотре нагадувати людям, що світ чудовий і все, що робить нас щасливими – це найголовніше в житті.

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Далекі мандрівки, почуття кохання, спонтанні покупки та прогулянки під нічним небом – все це щодня приносить нам величезну радість. І хіба ж це не щастя? Тому пропонуємо вам разом з нами пригадати, які щоденні речі тішать нас та приносять неймовірне задоволення.

1. Свіжа постіль



День щастя-2019 / Pexels

Уявіть це неймовірне відчуття, коли після важкого робочого дня або прибирання в кімнатах ви йдете в душ, і опісля лягаєте у чисту накрохмалену постіль! Або ж у свій заслужений вихідний вмощуєтесь в рідне ліжко і насолоджуєтесь прочитанням преси. Чисто і затишно.

2. Знайти грошову купюру у кишенях

Ви точно зустрічались з випадками, коли витягали з шафи речі з минулих сезонів і знаходили там гроші. Несподіванка є дуже приємною, а якщо ви ще й купите за неї смачне какао із зефірками – ваш настрій стане ще кращим.

3. Закреслення останньої речі в списку ваших справ

Коли накопичується багато справ, інколи варто все записати на один листок, щоб нічого не пропустити. Або ж коли ви працюєте на відповідальній роботі і без планера вам не обійтись. Закреслення останнього пункту у такому випадку – це найкраща винагорода самому собі, яку обов'язково варто відсвяткувати.

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4. Кріпатура

Весна розпочалась і спортивні заняття є чудовим варіантом не лише для схуднення, а й для відмінного самопочуття. А якщо ви відчуваєте непогану тяжість в м'язах – це ознака хорошої роботи над собою і це не може не тішити.

5. Сміх донесхочу



День щастя-2019 / Pexels

Пригадайте, як чергова серія "Друзів" або кумедна реакція маленької дитини на якусь подію приносить вам сміх? Саме це відчуття є безцінним, оскільки вам так весело, що починають текти сльози або ж боліти живіт.

6. Свіжоскошена трава

Літні та весняні ранки є особливими не лише через помірну температуру повітря, а й через запах трави, яку скосив ваш сусід чи батько. А якщо походити по ній босоніж, де ще є тепла роса – це справжнє щастя!

7. Відпочинок у теплій ванній

Неважливо, чи це зима, чи літо, але прийом теплої ванни після важкого робочого дня є чудовою винагородою для вас самих. Ніжна піна, лавандовий запах ароматизованих свічок та бокал вина або ж вашого улюбленого напою – чим не щастя?

8. Купання в морі

Коли ви весь рік важко працювали і нарешті дочекались омріяної відпустки, то перший стрибок у море – це неймовірні відчуття! А якщо водичка ще й тепла і приємна для довгого перебування, то вас і не витягнеш для прийому сонячних ванн.

9. Неочікувана знижка



День щастя-2019 / Pexels

Ви коли-небудь брали що-небудь на касу, а вам кажуть, що ця річ є дешевшою, ніж вказана на ціннику? Або ж купували бажане пальто, а вам сказали, що у подарунок ви отримаєте хусточку? Тоді ви знаєте, про що йдеться і чому це так приємно!

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10. Виграшний квиток

Все життя ви не брали участь у розіграшах або ж навпаки – брали, і тут для сміху взяли участь в черговому конкурсі. Через кілька днів ви дізнаєтесь, що стали щасливим переможцем та отримали квиток на концерт улюбленої групи! Ось це і є справжнє щастя.