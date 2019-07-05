День родини: історія та ідеї для свята

День родини в Україні святкують 8 липня. Це відносно молоде свято – його почали відзначати щорічно з 2012 року.

Цікаво, що День родини припадає на день Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній шлюб є зразком християнського шлюбу.

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Указ Президента про "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят" був підписаний 30 грудня 2011-го. Цю дату відзначають тільки в Україні. У світі ж є День сім’ї, більшість країн відзначає його 15 травня – ця дата встановлена Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1993 році.

День родини: історія і символізм свята

Покровителями свята є Петро і Февронія. Благовірний князь Петро був другим сином муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на муромський престол в 1203 році.

За кілька років до цього князь Петро захворів проказою, від якої ніхто не міг його вилікувати. У сонному видінні князеві було відкрито, що його може зцілити Февронія, дочка "дереволаза-бортника", який добував дикий мед. Вона жила у селі Ласкавому в Рязанській землі.

Февронію слухалися дикі тварини, вона знала властивості трав і вміла лікувати недуги, була красивою, благочестивою, мудрою і доброю дівчиною. Князь пообіцяв одружитися з нею після зцілення. Февронія зцілила князя, проте він не дотримав свого слова. Хвороба поновилася, а Февронія знов вилікувала його і таки вийшла за нього заміж.

Коли Петро успадкував престол, бояри не захотіли мати княгиню простого звання, заявивши йому: "Або відпусти дружину, яка своїм походженням ображає знатних баринь, або залиш Муром". Тоді пара на човні відплила по Оці і почала жити простим життя, насолоджуючись тим, що разом.



У День родини вшановують Петра і Февронію

У Муромі ж почалися міжусобиці і вбивства за престол. Тоді бояри схаменулися, зібрали раду і вирішили кликати князя Петра. Князь і княгиня повернулися. Февронія ж зуміла заслужити любов городян.

У похилих роках князь і княгиня прийняли чернечий постриг у різних монастирях з іменами Давид і Єфросинія. Вони хотіли померти в один день і заповіли покласти їхні тіла в одній домовині, заздалегідь приготувавши гробницю з одного каменю з тонкою перегородкою. Так і сталося – померли вони в один день і годину – 25 червня (за новим стилем – 8 липня) 1228 року.

Ідеї для святкування Дня родини

У цей день намагайтеся приділити своїм рідним побільше уваги та подарувати радісні емоції.

Ви також можете провести День родини у незвичний спосіб. Пропонуємо вам декілька варіантів:

– поміняйтеся ролями: нехай ваші діти спробують побути батьками, а ви – дітьми (тільки не забудьте встановити правила);

– здійсніть список мрій – складіть його всією родиною і за один день намагайтеся втілити якомога більше;

– Влаштуйте квест з незвичним маршрутом, поділіться на команди;

– приготуйте спільну вечерю, поділивши між собою обов’язки.

У будь-якому разі цей день – лише привід провести час із родиною по-особливому. Даруйте щасливі миті рідним щодня, без лімітів і бережіть своїх близьких.