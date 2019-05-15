День сім'ї в Україні: традиції свята

Це свято в Україні досить молоде, його відзначають щороку 15 травня з 2012-го року. Традиційно, цей день заведено проводити у колі найближчих – у колі сім'ї. Які традиції цього свята в Україні – читайте у матеріалі журналістів LifeStyle24.

У 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла постанову, що починаючи з 1994 року 15 травня щорічно відзначатимемо Міжнародний день сім'ї.

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Для чого потрібен День сім'ї

Слово "родина" походить від кореня "род", "рід", що говорить саме за себе. "Сім'я" це народження і виховання дітей, яке традиційно вважається основним призначенням створення сім'ї. А ще – це міцний духовний зв'язок між усіма її членами.

Сім'я була і залишається хранителькою людських цінностей, культури і історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. З родини починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Тому союз сім'ї і держави – необхідна умова процвітання і добробуту його громадян. Благополуччя сім'ї завжди залишатиметься мірилом розвитку і прогресу країни.

Традиції цього свята в Україні

Оскільки цей день не оголосили офіційним вихідним, то його варто святкувати в колі родини – саме так, як подобається вам. Сніданок в колі родини, спільний перегляд фільму буде чудовим рішенням. Це свято доволі молоде, саме тому конкретних та усталених святкувань поки немає.