День скасування рабства в США: топ-5 фільмів про боротьбу за життя і свободу

Моторошне та дискримінаційне рабство в США існувало в 1619–1865 роках, коли насильно вивозили людей (здебільшого африканців) з їхнього місця проживання та перетворювали у рабів, праця яких часто використовувалася в господарстві на плантаціях. Зміни розпочалися з 19 червня 1862 року, коли президент Авраам Лінкольн прийняв історичний закон про скасування рабства у Сполучених Штатах Америки.

Історія скасування рабства в США

Система рабовласництва і використання праці рабів сформувалася в британських американських колоніях ще на початку XVII століття. Крім темношкірих людей, яких перетворювали у невільників, були також і "білі люди" – ірландці, які стали полоненими в ході підкорення Ірландії в 1649-1651 роках англійцями.

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Крім того, були люди, що мали статус "проданих у служіння". Вони продавали свободу за право переїхати в колонії і відпрацьовували свої права. Після закону Лінкольна про скасування рабства, 1 січня 1863 року він випустив Декларацію незалежності, в якій закликав союзну армію звільняти всіх рабів, які перебували у власності.

Довідка: у 1860 році серед 12-мільйонного населення (15 американських штатів, у яких дозволялося рабство) – 4 мільйони були рабами.



День скасування рабства в США

Однак до кінця громадянської війни в США (війна між північними штатами США і 11 рабовласницькими штатами Півдня) в 1861-1865 закон не приносив кардинальні зміни серед рабовласництва. Лише в грудні 1865 року після перемоги Півночі була прийнята 13-а поправка до Конституції США, яка скасувала рабство на всій території держави.

На честь дня, коли було ухвалено важливий закон про скасування рабства в Америці, редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку фільмів, в яких йдеться про історію боротьби різних людей за свободу проти работоргівлі.

Топ-5 фільмів про боротьбу з рабством

Амістад (1997 рік)

В американському фільмі 1997 року режисера Стівена Спілберга розповідається про групу рабів у 1839 році, яких захопили в Африці і направили на судні "Амістад" у США. За бунт на пароплаві африканців заарештували і розпочали судовий процес, метою якого стало вирішення долі бунтівних рабів. Стрічка отримала чотири номінації на премію Оскар.

Фільм "Амістад": дивіться трейлер

Прислуга (2011 рік)

У драмі американського режисера Тейта Тейлора йдеться про молоду дівчину, яка пише книгу про життя афроамериканців, і стає першою, хто почав боротися за великі зміни: отримання справедливості та рівноправ'я для всіх.

Фільм "Прислуга": дивіться трейлер

12 років рабства (2013 рік)

В сюжеті покладена історія реальної людини – Соломона Нортапа. Він – освічений, молодий, талановитий. Хлопцю запропонували вигідну роботу у Вашингтоні. Однак з ним трапилася страшна несправедливість: його викрали і продали у рабство. Протягом 12 років Соломон переходить від одного рабовласника до іншого, під час чого він зіткнувся зі справжньою людською жорстокістю. Режисером стрічки став Стів Макквін.

Фільм "12 років рабства": дивіться трейлер

Сельма (2015 рік)

В американському історичному фільмі режисера Ави Дюверна розповідається про боротьбу Мартіна Лютера Кінга за громадянські права чорношкірих в США, зокрема за право голосу на виборах. Фільм заснований на подіях маршу 1965 року в Сельмі і Монтгомері.

Фільм "Сельма": дивіться трейлер

Я – рабиня (2010 рік)

У стрічці режисера Габріеля Ренджа йдеться про 12-річну дівчинку Малію, яку представники арабського ополчення викрали з рідного села в Судані і продали в рабство жорстокій жінці, яка б'є дівчину за дотик до її рідної дочки. Через шість років рабиню відправляють в Лондон, де у неї відібрали паспорт і погрожують вбити батька, якщо вона спробує звернутися до влади. Але Малія зустрічає людину, яка дає їй надію на порятунок.

Фільм "Я – рабиня": дивіться трейлер