День соборності України: як вітчизняні зірки вітають українців

Більше 100 років тому, 22 січня 1919 року, було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Відтоді вся Україна відзначає День соборності України, щоб нагадати собі і кожному, як колись українські землі об’єдналися в одній національній державі. Окрім політиків, до привітань долучились і українські зірки.

В українському інтернет-просторі вже давно устаткувалась хороша традиція вітати одне одного з державними та релігійними святами. Дня соборності України не оминули й вітчизняні зірки, де на своїх сторінках у соціальних мережах опублікували слова подяки та побажання світлого майбутнього країні.

Варто зберегти: Привітання з Днем соборності України у прозі та віршах

Олена Зеленська

"Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна".

Джамала

"З Днем соборності України!"

Слава Дьомін

"З Днем соборності! В єдності – сила!"