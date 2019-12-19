День Миколая Чудотворця: що можна і не можна робити в цей свято

19 грудня християни святкують День святого Миколая Чудотворця. В народі люблять святого дідуся з білою бородою, адже для всіх він асоціюється з добротою. Він також є покровителем діток та закоханих пар.

Святий Миколай вчить нас бути добрими, слухняними і не провинятися поганими вчинками. За свої добрі справи, дітлахи та дорослі отримують солодощі та подарунки. Редакція LifeStyle 24 розповідає вам, як правильно зустріти це свято.

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Що можна робити в день святого Миколая

1. Підіть у церкву на Службу Божу та помоліться за здоров'я своєї родини.

2. У це свято дайте милостиню тим людям, які цього потребують.

3. На Миколая Чудотворця варто помиритися з усіма з ким ви раніше посварилися.

4. Господиням треба спекти медові коржики та пряники і роздати їх дітям.



День святого Миколая 2019

Що не можна робити в день святого Миколая

1. В день святого Миколая не можна лихословити, лаятися і сваритися.

2. Утримайтеся в цей день від хатньої роботи.