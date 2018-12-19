День Святого Миколая Чудотворця: що не можна робити в цей день

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День Святого Миколая 2018: що не можна робити 19 грудня 2018
Що не можна робити в День ,Святого Миколая / folkukraine.com

19 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас традиції, яких варто дотримуватися в цей день.

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Що не можна робити в День Миколая Чудотворця

– 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти. 

– Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.

день святого миколая
Що не можна робити в День Святого Миколая

– 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу. 

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– Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.

Що можна робити в День Миколая Чудотворця

– Підіть зранку разом з сім'єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.

– Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров'я вам подарує Чудотворець. 

– Віддайте усі позичені вами раніше кошти. 

– Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами. 

день святого миколая
Що можна робити в День Святого Миколая

– Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

– Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.

Теги: LifeStyle Новорічні свята Краса Традиції
Джерело: 24 канал
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