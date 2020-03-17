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17 березня – День святого Патрика: хто він такий

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Хто такий святий Патрик / Живий Берлін

У світі 17 березня відзначається традиційне ірландське свято – День святого Патрика. Ірландія в цей день вшановує свого покровителя, усі поціновувачі свята влаштовують гучні гуляння, розваги та веселощі. Однак не всі знають, хто ж такий Патрик, тому розповідаємо далі.

В Ірландії святий Патрик є одним з найбільш відомих християнських святих. Вшановує свого покровителя не лише католицька церква, але й церква східного обряду. Щороку це свято відзначають в США, Новій Зеландії, Канаді, Австралії, Аргентині, Великій Британії та в багатьох інших країнах, зокрема, і в Україні. 

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Історія цього свята розпочалася наприкінці IV століття в Британії, де у римських громадян - священика Кальфурніуса і його дружини Кончесси народився син, якого назвали Мевін Суккат. Хлопець не був прихильником віри в єдиного бога. У 16 років його захопили в полон і продали в рабство в Ірландію. Там він 6 років пас худобу і прийшов до християнської віри.

Як свідчать перекази, хлопчик повсякчас молився до Господа і той зглянувся над ним. Мевіну вдалося врятуватися з полону і повернутися Британію. Невдовзі він відправився на територію сучасної Франції і став єпископом, прийнявши нове ім'я – Патріціус (Патрик).


Святий Патрик

Папа Целестин І доручив Патріціусу важливу місію – встановити в Ірландії християнство. Тож вважається, що саме Патрик приніс в Ірландію християнство. За час своєї діяльності він об'їхав більшу частину країни, відкрив сотні церков і навернув у християнство близько 120 тисяч ірландців.

Ви точно звертали увагу на символ святкування Дня святого патрика – конюшину. Для пояснення догмата Трійці – Патрик використовував трилисник конюшини, яка вважалася священною квіткою друїдів. За словами проповідника, "як три листи можуть рости від одного стебла, так і Бог може бути єдиний в трьох особах".


Зелена конюшина – символ святкування Дня святого Патрика

За неофіційними джерелами, помер Патрик 17 березня, тож саме цього дня Ірландія та увесь світ вшановують його та влаштовують гучні гуляння в честь пам’яті про нього.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції Ірландія
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