День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
День святого Патріка – національне ірландське свято, яке чекають в цілому світі. Процес святкування не схожий на жодне інше свято. Усі гості повинні одягнутися в зелений одяг та капелюх з конюшиною. Основне завдання – пити пиво, танцювати запальні ірландські танці та веселитися. Де провести День святого Патрика у Києві – читайте далі.
День святого Патрика закохав у себе величезну кількість молоді. Щоб провести незабутньо час, варто лише зібрати компанію друзів, одягнутися у зелене вбрання та уподібнитися запальному ірландцю на цілий вечір.
Читайте також: День святого Патрика 2019: традиції, символи та цікаві факти про свято
LifeStyle 24 підготував для вас підбірку найкращих пабів та заходів, які будуть проходити у Києві. Обирайте найкращий варіант та вирушайте за шаленими спогадами.
Афіша подій на День святого Патрика в Києві
Благодійний пивний забіг St. Patrick’s Day
Коли: 17 березня
Початок: 15:00
Місце проведення: паб "Мохнатий хміль"
Вартість: 299 грн.
"Біжимо, п'ємо пиво, допомагаємо тваринам!" – девіз пивного забігу. У програмі: забіг на 10 + кілометрів. Обов'язково треба відвідати 6 крафтових пабів, з обов'язковим "пивним чекіном" під час забігу. "Пивний чекін" – це келих пива 0,2 л у вигляді частування від спонсора заходу – Гуцульської крафтового броварні "Ципа".
Благодійний пивний забіг
Нагородження переможців відбудеться після повернення з фіналу. Отримана сума від благодійного забігу буде передана до фонду допомоги бездомним тваринам – Happy Paw.
O’Brien’s Irish Pub
Коли: 17 березня
Початок: 16:00 і 19:00
Місце проведення: вулиця Михайлівська 17 а
Вартість: 150 грн
У пабі на гостей очікує справжня ірландська атмосфера, жива музика і розіграш сертифікатів на пиво. О 16:00 та 19:00 на вас очікує така програма:
16.00 Ghurt-YO-Ghurt зі справжньою ірландською музикою
19.00 Goose Bumps з каверами на відомі хіти
День святого Патрика – в ірланському пабі
Депозит на вході 150 гривень. На них ви отримаєте будь-яке пиво або 50 мл ірландського віскі і можливість взяти участь у святковій лотереї від Guinness.
Читайте також: День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
Golden Gate Pub
Коли: 16 березня
Початок: 20:00
Місце проведення: вулиця Золотоворітська, 15
Вартість: вхід вільний
День святого Патрика 2019
На честь Дня святого Патрика у пабі відбудеться яскрава вечірка в ірландському стилі. В програму входить:
– виступ Ольги Цепкало з групою Контрабанда;
– цікаві конкурси, жарти та імпровізації від Романа Зварича;
– святкове ірландське меню від шефа;
– частування та призи від Golden Gate Pub;
– гостей з зеленими елементами одягу пригощатимуть зеленим пивом;
– welcome drink від партнера заходу віскі Bushmills;
– відбудеться розіграш подарунків від ірландського віскі Bushmills Irish Whiskey.
Andrew's Irish Pub
Коли: 15, 16, 17 березня
Початок: 20:00
Місце проведення: вулиця Констянтинівська 22/17
Вартість: вхід вільний
Для палких поціновувачів ірландського національного свята на 15 березня на сцені виступатимуть GREEN BLAZE та Alex Amega, який розповість вам багато ірландських жартів.
День святого Патрика святкуватимуть 3 дні
16 березня на вас чекає вечір зеленого пінного і ірландського стаута. На сцені виступатимуть dj Beat Boy.
17 березня на сцені вас чекатимуть BENBULBIN, а біля мікрофона виступатимуть Макс Утєхін. Цього дня вхід у паб по депозиту.