День святого Патрика 2019: куди піти у Києві

День святого Патріка – національне ірландське свято, яке чекають в цілому світі. Процес святкування не схожий на жодне інше свято. Усі гості повинні одягнутися в зелений одяг та капелюх з конюшиною. Основне завдання – пити пиво, танцювати запальні ірландські танці та веселитися. Де провести День святого Патрика у Києві – читайте далі.

День святого Патрика закохав у себе величезну кількість молоді. Щоб провести незабутньо час, варто лише зібрати компанію друзів, одягнутися у зелене вбрання та уподібнитися запальному ірландцю на цілий вечір.

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LifeStyle 24 підготував для вас підбірку найкращих пабів та заходів, які будуть проходити у Києві. Обирайте найкращий варіант та вирушайте за шаленими спогадами.

Афіша подій на День святого Патрика в Києві

Благодійний пивний забіг St. Patrick’s Day

Коли: 17 березня

Початок: 15:00

Місце проведення: паб "Мохнатий хміль"

Вартість: 299 грн.

"Біжимо, п'ємо пиво, допомагаємо тваринам!" – девіз пивного забігу. У програмі: забіг на 10 + кілометрів. Обов'язково треба відвідати 6 крафтових пабів, з обов'язковим "пивним чекіном" під час забігу. "Пивний чекін" – це келих пива 0,2 л у вигляді частування від спонсора заходу – Гуцульської крафтового броварні "Ципа".

Благодійний пивний забіг Нагородження переможців відбудеться після повернення з фіналу. Отримана сума від благодійного забігу буде передана до фонду допомоги бездомним тваринам – Happy Paw.

O’Brien’s Irish Pub

Коли: 17 березня

Початок: 16:00 і 19:00

Місце проведення: вулиця Михайлівська 17 а

Вартість: 150 грн

У пабі на гостей очікує справжня ірландська атмосфера, жива музика і розіграш сертифікатів на пиво. О 16:00 та 19:00 на вас очікує така програма:

16.00 Ghurt-YO-Ghurt зі справжньою ірландською музикою

19.00 Goose Bumps з каверами на відомі хіти



День святого Патрика – в ірланському пабі

Депозит на вході 150 гривень. На них ви отримаєте будь-яке пиво або 50 мл ірландського віскі і можливість взяти участь у святковій лотереї від Guinness.

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Golden Gate Pub

Коли: 16 березня

Початок: 20:00

Місце проведення: вулиця Золотоворітська, 15

Вартість: вхід вільний



День святого Патрика 2019

На честь Дня святого Патрика у пабі відбудеться яскрава вечірка в ірландському стилі. В програму входить:

– виступ Ольги Цепкало з групою Контрабанда;

– цікаві конкурси, жарти та імпровізації від Романа Зварича;

– святкове ірландське меню від шефа;

– частування та призи від Golden Gate Pub;

– гостей з зеленими елементами одягу пригощатимуть зеленим пивом;

– welcome drink від партнера заходу віскі Bushmills;

– відбудеться розіграш подарунків від ірландського віскі Bushmills Irish Whiskey.

Andrew's Irish Pub

Коли: 15, 16, 17 березня

Початок: 20:00

Місце проведення: вулиця Констянтинівська 22/17

Вартість: вхід вільний

Для палких поціновувачів ірландського національного свята на 15 березня на сцені виступатимуть GREEN BLAZE та Alex Amega, який розповість вам багато ірландських жартів.



День святого Патрика святкуватимуть 3 дні

16 березня на вас чекає вечір зеленого пінного і ірландського стаута. На сцені виступатимуть dj Beat Boy.

17 березня на сцені вас чекатимуть BENBULBIN, а біля мікрофона виступатимуть Макс Утєхін. Цього дня вхід у паб по депозиту.