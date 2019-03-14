День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії

5065 Читать новость на русском
День святого Патрика 2019 - цікаві факти святкування в Ірландії
День святого Патрика відзначають у багатьох країнах світу / www.goodfon.ru

День святого Патрика, який є покровителем Ірландії, відзначають 17 березня у багатьох країнах світу. Цей день вважається своєрідним міжнародним днем Ірландії. День святого Патрика супроводжують пісні, веселощі та багато літрів пива.

За легендами, святий Патрик приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій.  Святий Патрик – покровитель Ірландії. Цього дня відзначається хрещення острова і віддається належне ірландській культурній спадщині. У наш час це свято відзначають майже у всьому світі.

Читайте також: День святого Патрика 2019: традиції, символи та цікаві факти про свято

Колір і символ

Головний колір свята – зелений. Він символізує трилисту конюшину. Як розповідають легенди, саме за допомогою цієї рослини, святий Патрик пояснив жителям острова поняття Святої Трійці.

Конюшина – символ свята
Конюшина – символ свята

Ще один символ свята Лепрекони. Це казкові персонажі, які мають заховані горщики із золотом. У цей день вулиці в прямому сенсі слова зеленіють: люди вдягають одяг такого кольору та розфарбовують обличчя фарбами. А у деяких містах навіть зафарбовують річки у зелений колір.

Читайте також: Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?

Паради

На день святого Патрика влаштовуються яскраві паради. На вулиці виходять люди в екстравагантних костюмах та грає музика.

Святкова їжа

Традиційними стравами для святкового столу в це святоє баранина з тушкованою капустою, м'ясні запіканки з беконом, картопляний хліб та різноманіні солодощі.

Святкова їжа на день святого Патрика
Святкова їжа на день святого Патрика

Алкоголь

Віскі – неодмінний атрибут дня святого Патрика. Однак раніше в Ірландії цей день довго вважався лише релігійним святом, а до 1970-х років ірландські закони забороняли пабам працювати 17 березня.

Але зараз відзначають день святого Патрика гучно і з розпиванням спиртного. Існує навіть так звана "чарка Патрика" – одиниця виміру випитого віскі.

blog_ava
С14 і "Нацкорпус" – це групи ненависті, – Держдеп США
сьогодні
3243
Теги: LifeStyle Новини культури Ірландія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
сьогодні 13:58 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 470
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
сьогодні 11:10 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
Юлія Турелик 2132
Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
13 березня 19:26 Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
786
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
13 березня 13:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
12558
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
12 березня 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
1119
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук