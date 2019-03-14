День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
День святого Патрика, який є покровителем Ірландії, відзначають 17 березня у багатьох країнах світу. Цей день вважається своєрідним міжнародним днем Ірландії. День святого Патрика супроводжують пісні, веселощі та багато літрів пива.
За легендами, святий Патрик приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій. Святий Патрик – покровитель Ірландії. Цього дня відзначається хрещення острова і віддається належне ірландській культурній спадщині. У наш час це свято відзначають майже у всьому світі.
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Колір і символ
Головний колір свята – зелений. Він символізує трилисту конюшину. Як розповідають легенди, саме за допомогою цієї рослини, святий Патрик пояснив жителям острова поняття Святої Трійці.
Конюшина – символ свята
Ще один символ свята Лепрекони. Це казкові персонажі, які мають заховані горщики із золотом. У цей день вулиці в прямому сенсі слова зеленіють: люди вдягають одяг такого кольору та розфарбовують обличчя фарбами. А у деяких містах навіть зафарбовують річки у зелений колір.
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Паради
На день святого Патрика влаштовуються яскраві паради. На вулиці виходять люди в екстравагантних костюмах та грає музика.
Святкова їжа
Традиційними стравами для святкового столу в це святоє баранина з тушкованою капустою, м'ясні запіканки з беконом, картопляний хліб та різноманіні солодощі.
Святкова їжа на день святого Патрика
Алкоголь
Віскі – неодмінний атрибут дня святого Патрика. Однак раніше в Ірландії цей день довго вважався лише релігійним святом, а до 1970-х років ірландські закони забороняли пабам працювати 17 березня.
Але зараз відзначають день святого Патрика гучно і з розпиванням спиртного. Існує навіть так звана "чарка Патрика" – одиниця виміру випитого віскі.
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