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День святого Валентина: голлівудські зірки заполонили мережу романтичними фото

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/ Instagram / @haileybieber

14 лютого у світі відзначили одне з найромантичніших свят року – День святого Валентина. Всі зірки опублікували в мережі яскраві кадри, які вже встигли підкорити їхніх прихильників. Тож як День закоханих відзначили у Голлівуді – дивіться в особливій добірці.

Щасливі усмішки та поцілунки – мережу заполонили знімки до Дня святого Валентина. Голлівудські пари також не стояли осторонь своєрідного флешмобу та поділились з підписниками романтичними фото з обранцями. Джессіка Білл та Джастін Тімберлейк, Мішель та Барак Обами, Іванка Трамп і Джаред Кушнер, Міла Йовович і Пол Андерсон, Тіна Кунакі і Венсан Кассель, Кара Делевінь та Ешлі Бенсон – це далеко не весь список відомих пар, які опублікували особливі знімки. А як це було – дивіться у добірці LifeStyle 24,

Дивіться також: День святого Валентина: як українські зірки вітають своїх коханих та прихильників у соцмережах

Тіна Кунакі та Венсан Кассель

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tinakunakey (@tinakunakey)

Леді Гага та Майкл Поланскі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Джессіка Білл та Джастін Тімберлейк

Мішель та Барак Обами

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

Іванка Трамп і Джаред Кушнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Міла Йовович і Пол Андерсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон

Алесандра Амбросіо та Ніколо Одді

Ніколь Шерзінгер і Том Еванс

Періс Гілтон і Картер Реум

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Різ Візерспун та Джим Тот

Кейт Гадсон і Денні Фухікава

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Девід і Вікторія Бекхем

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Мадонна і Ахламалік Вільямс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Ніколь Кідман і Кіт Урбан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін 

 

Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
сьогодні
14479
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Іванка Трамп Барак Обама Ніколь Кідман Тіна Кунакі Гейлі Болдвін Джастін Бібер Мадонна LifeStyle День Валентина Голлівуд
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