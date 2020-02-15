День святого Валентина: голлівудські зірки заполонили мережу романтичними фото
14 лютого у світі відзначили одне з найромантичніших свят року – День святого Валентина. Всі зірки опублікували в мережі яскраві кадри, які вже встигли підкорити їхніх прихильників. Тож як День закоханих відзначили у Голлівуді – дивіться в особливій добірці.
Щасливі усмішки та поцілунки – мережу заполонили знімки до Дня святого Валентина. Голлівудські пари також не стояли осторонь своєрідного флешмобу та поділились з підписниками романтичними фото з обранцями. Джессіка Білл та Джастін Тімберлейк, Мішель та Барак Обами, Іванка Трамп і Джаред Кушнер, Міла Йовович і Пол Андерсон, Тіна Кунакі і Венсан Кассель, Кара Делевінь та Ешлі Бенсон – це далеко не весь список відомих пар, які опублікували особливі знімки. А як це було – дивіться у добірці LifeStyle 24,
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Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Леді Гага та Майкл Поланскі
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер
Джессіка Білл та Джастін Тімберлейк
Мішель та Барак Обами
Іванка Трамп і Джаред Кушнер
Міла Йовович і Пол Андерсон
Кара Делевінь та Ешлі Бенсон
Алесандра Амбросіо та Ніколо Одді
Ніколь Шерзінгер і Том Еванс
Періс Гілтон і Картер Реум
Різ Візерспун та Джим Тот
Кейт Гадсон і Денні Фухікава
Девід і Вікторія Бекхем
Мадонна і Ахламалік Вільямс
Ніколь Кідман і Кіт Урбан
Джастін Бібер і Гейлі Болдвін