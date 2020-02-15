День святого Валентина: голлівудські зірки заполонили мережу романтичними фото

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14 лютого у світі відзначили одне з найромантичніших свят року – День святого Валентина. Всі зірки опублікували в мережі яскраві кадри, які вже встигли підкорити їхніх прихильників. Тож як День закоханих відзначили у Голлівуді – дивіться в особливій добірці.