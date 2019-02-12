Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи

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День Святого Валентина - як прикрасити кімнату 14 лютого 2019
Як прикрасити кімнату до Дня Валентина / Колаж 24 каналу

День святого Валентина, який ще називають Днем закоханих, відзначають 14 лютого. Святкову атмосферу у цей день допоможуть створити не лише подарунки.

Якщо ви святкуєте День закоханих, Нерухомість 24 підготувала для вас кілька дієвих способів, як власними руками небанально прикрасити оселю напередодні 14 лютого і створити у ній відповідний настрій.

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Прикраса на дверях

Якщо ви готуєте сюрприз для коханої людини, можна почати саме з вхідних дверей. Ви можете написати на них зізнання у коханні, залишити записку з підказками, куди їй рухатись далі чи зробити власноруч "вінок" з валентинок, які ви дарували одне одному на минулі Дні Валентина.

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До Дня Валентина можна прикрасити вхідні двері оригінальною гірляндою

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Замість вінка на двері можна почепити валентинки з побажаннями 

Паперові гірлянди

Гірлянди із паперу ніколи не виходять з моди і найприємніше, що їх завжди можна зробити власними руками.

Розмаїття ідей зашкалює, вам достатньо озброїтись папером, голкою, ниткою і ножицями і визначитись, що до вподоби саме вам.

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Паперові гірлянди до Дня Валентина можна зробити своїми руками//unsplash.com

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Ідеї для гірлянд до Дня Валентина

День Валентина декор гірлянди

Гірлянди до Дня Валентина можна також змайструвати з фетру чи тканини

Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: дивіться відео

Дошка зі спогадами

Подарунок у вигляді пам'ятного сувеніру можна зробити власними руками або ж придбати у спеціалізованих магазинах.

День Валентина декор
Дошку із пробок можна зробити в домашніх умовах//Колаж із соцмереж

На нього можна розвісити улюблені фото чи інші приємні дрібнички, які дарують вам радісні спогади.

Романтичний інтер'єр спальні

Його можна створити за допомогою кількох подушок і це не обов'язково мусять бути подушки у вигляді сердець чи плюшевих м'яких іграшок.

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Можете звернути увагу на наволочки з цікавими принтами і написами, якими вам приємно буде милуватись не лише у День Валентина.

День Валентина Інтер'єр декор спальня
Як створити затишну атмосферу вдома до Дня Валентина//Фото: unsplash.com

Важливіше – не те, наскільки романтично буде прикрашена ваша квартира до Дня Валентина, а те, з яким настроєм ви відзначаєте цей день.

14 лютого один раз у році, а про свою любов ви можете говорити близьким людям щодня.

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини культури Поради Дизайн Декор і дім Ідеї для інтер'єру День Валентина
Джерело: 24 Канал
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