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День святого Валентина: як українські зірки вітають своїх коханих та прихильників у соцмережах

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День святого Валентина: як зірки вітають прихильників у мережі / Instagram / @kamenskux

День святого Валентина – чудова нагода вкотре зізнатись у своїх почуттях. Тому чимало українців роблять це публічно, публікуючи спільні фото зі своїми обранцями. Зірки також долучились до своєрідного флешмобу в мережі, показавши романтичні кадри з коханими.

Ольга Фреймут, Юлія Саніна, Світлана Тарабарова, Потап і Настя Каменських, Маша Єфросиніна, Сергій Бабкін – чимало представників українського шоу-бізнесу замилували мережу романтичними кадрами. А от Леся Нікітюк вирішила з гумором привітати прихильників з Днем святого Валентина, опублікувавши фрагмент із серіалу "Альф". Як це було – дивіться у святковій добірці LifeStyle 24.

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Солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна: "Будь моїм Валентином. З Днем закоханих!"

Ольга Фреймут: "Прокинулася вранці, а стіл засервіровано порцеляновим сервізом, про який давно мріяла. Чоловік купив до свята, хоча сам дивується моїй величезній колекції горняток, яка вже у трьох сервантах не поміщається. Це і є любов... Вам – теплих взаємних почуттів". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Сергій Бабкін: "Короткий зміст року кохання з 14.02.19 до 14.02.20. Всіх коханих та закоханих зі святом!"

Ектор Хіменес-Браво: "З Днем святого Валентина! Проведіть цей день так, як хочеться, даруйте любов і отримуйте її натомість!"

Світлана Тарабарова: "Закохуйтесь, не бійтеся! Справжнє, щире кохання переживе всі болі та невдачі, завжди підтримає та зігріє серце теплими обіймами. А якщо ти раптом ще не зустрів своє кохання – вір мені, обов‘язково зустрінеш! Всім любові"

Потап: "З Днем святого Валентина!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Настя Каменських: "Цей кліп, ми випустили в День святого Валентина, і надихаємо кожного любити. Де б ви не були. Це історія закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть".

Леся Нікітюк звернулась до прихильників завдяки уривку з популярного у 90-их серіалу. "А я у Валентинів день буду сам. Без романтики, без кохання, без двох тіл, що забули про раціональне мислення", – говорить у ролику персонаж Альф. 

Катерина Бужинська: "Люди – не ангели. У кожного з нас тільки по одному крилу, тому вони можуть літати, тільки обійнявши один одного. Давай в це чудове свято обіймемося і полетимо на крилах любові. З Днем закоханих!"

Ірина Білик: "Вiтаю всiх зi святом кохання! Нехай це свiтле почуття супроводжує вас все життя".

Маша Єфросиніна: "З Днем святого Валентина".

 

Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентина
сьогодні
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Маша Єфросиніна Потап Настя Каменських Ірина Білик Леся Нікітюк Світлана Тарабарова Новини України День Валентина LifeStyle
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