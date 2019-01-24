Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові

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Тетянин день 2019 та День студента 2019 - Київ, Львів: афіша заходів
Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові / 24 канал

Цьогоріч, Тетянин день та день Студента припадає на п'ятницю, тому святкування може стати типовими п'ятничними веселощами. Кілька клубів та пабів в Києві та у Львові вирішили гучно відсвяткувати цей день. Про те, де краще провести святковий вечір п'ятниці у Тетянин день, читайте у статті.

Афіша подій на Тетянин день у Києві та Львові

Львів

Концерт "День Тетяни з добрим джазом"

Місце проведення: Арт-клуб "Віденська тераса"
Адреса: проспект Свободи, 12
Коли: 25 січня, 20:00
Вартість: від 250 гривень


Концерт "День Тетяни з добрим джазом"

Заряд позитиву і драйву від справжнього українського етноджазу. Органічне поєднання карпатських коломийок із джазовими стандартами. Корінні, стародавні українські мелодії отримали нове дихання, абсолютну свободу і невимушеність звучання в джазовій обробці квартету Ігоря Закуса.

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Вечірка "Тетянин день. День студента"

Місце проведення: Нічний клуб "De luxe"
Адреса: вулиця Володимира Великого, 2
Коли: 25 січня, 20:00
Вартість: 150 гривень


Вечірка "Тетянин день. День студента"

Тетянин День – День Студента. Качатимуть танцпол DeLuxe Residеnts. Прийди та відірвись на повну.

Вечірка "Тетянин день"

Місце проведення: Нічний клуб "Picasso"
Адреса: вулиця Зелена, 88
Коли: 25 січня, 22:00
Вартість: для Тетян вхід безкоштовний до 00:00

Ми вітаємо всіх представниць прекрасної половини людства, яких звуть Тетяна. Вітаємо тих, хто пише курсову за одну ніч, тих, хто вчить до іспиту тільки один квиток, сподіваючись витягнути саме його.


Вечірка "Тетянин день"

Для студентів до 23:00 знижка на вході -50%! Безкоштовний вхід для дівчат по списку до 23:00. Щоб потрапити у список необхідно перейти за посиланням. Якщо в тебе День народження – тобі та чотирьом твоїм друзям вхід безкоштовний в цей день.

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Київ

Jungle

Місце проведення: Atlas
Коли: 25 січня, 19:00
Адреса: вулиця Січових стрільців, 37-41
Вартість: 1990 – 2190 гривень
Придбати квитки

Уперше в Україні! Британський фанк-дует Jungle складається з Тома МакФарланда і Джоша Ллойд-Ватсона. Влітку 2014 року вони видали дебютний однойменний альбом, та до кінця осені стали музичними зірками #1 – їхні треки звучали на найвідоміших радіостанціях, назва колективу з'явилась у переліку хедлайнерів найбільших музичних фестивалів, а платівка потрапила до шорт-листа премії Mercury Prize.


Концерт Jungle в Києві

Але наразі перед музикантами виникло ще одне важливе випробування — вихід другого альбому, який повинен був продемонструвати критикам, що Jungle не зникне з нашим плеєрів також швидко, як і з'явилися. Скажімо наперед: у британського дуету все вийшло, а результат чотирирічної творчої роботи можна буде почути в клубі Atlas 25 січня.

YEYO: живий концерт для своїх

Місце проведення: Mezzanine
Коли: 25 січня, 19:00
Адреса: вулиця Нижньоюрковська, 31
Вартість: від 250 гривень


YEYO: живий концерт для своїх

Великий камерний концерт гурту YEYO. Колектив визначає свій жанр як Experimental Pop – жорстка склейка електронних семплів з живими барабанами, басом і чуттєвим жіночим вокалом. Кожен виступ – вибуховий і чесний. Грув, оригінальний саунд і особлива атмосфера в залі. Відмінна можливість музично провести свято.

Неформальный День студента в Tao Event Hall

Місце проведення: Tao Event Hall Київ
Коли: 25 січня, 19:00
Адреса: вул. Басейна, 2а
Вартість: від 150 гривень

У Київському "ТАО CLUB" проходять найяскравіші події року, і вважається улюбленим "тусовочним" місцем зірок шоу-бізнесу та бізнес еліти, а також він вважається найбільшим у Києві за розмірами.


Неформальный День студента в Tao Event Hall

Організатори обіцяють влаштувати чудову вечірку. Також, ТАО Club є частиною найбільшої мережі установ, які були відкриті відомим ресторатором в Києві. Тому дівчат просячи одягати найкрасивіші і витончені сукні, а хлопців – костюми.

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Теги: LifeStyle Новини України Релігія Новини Києва Публікації Новини культури Традиції Новини Львова Статті Афіша Студенти
Джерело: 24 канал
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