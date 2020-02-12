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День Трьох Святих: що не можна робити в це свято

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12 лютого – Свято Трьох Святих / Фото з відкритих джерел

У середу, 12 лютого, православні християни відзначають свято Трьох Святих: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Також це свято називають ще Собор Трьох Святителів або Трисвяття.

У цей день згадують трьох учителів, які стали для віруючих людей натхненням, а за їхніми словами звертаються неодноразово. В народі цей день називають святом сімейної святості, позаяк три сім’ї святителів були дуже віруючими і виховали своїх дітей в любові і повазі до віри.

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трьох святих
12 лютого – день Трьох Святих

Що не можна робити в день Трьох Святих

  1. Цього дня не можна прясти.
  2. Не можна в це свято лаятися, пліткувати та лихословити.
  3. Щоб не боліли руки увесь рік – на свято Трьох Святих не можна займатися фізичною працею.

Що можна робити в день Трьох Святих

  1. У цей день треба відвідати церкву і помолитися Трьом Святим: Василію Великому, Григорію Богослову та Іоанну Златоустові.
  2. Якщо у вас є вороги, з якими ви ніяк не можете помиритися – купіть ікону Трьох Святих, запаліть три свічки і прочитайте особливу молитву на примирення.
  3. Рекомендується в це свято прикликати до себе в гості родичів та близьких друзів.
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Релігія
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