День українських миротворців: дата святкування

15 липня віддається шана загиблим воїнам, які полягли під час виконання миротворчої місії. Цей День – нагода сказати "дякую" військовим за мир над нашими головами, який вони підтримують ціною свого життя.

Саме в цей день у 1992 році у Боснії українці вперше взяли участь в операціях з підтримання миру і безпеки. Ці операції проводяться під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС в "гарячих точках" планети.

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Українські миротворці: як все починалося

4 липня 1992-го року міністр оборони підписав указ про формування в Дніпропетровської області миротворчого підрозділу – 240-го окремого спеціального батальйону.

Батальйон був сформований у рекордні терміни – за три тижні. Внаслідок чого було відібрано 400 осіб, прийнято 95 одиниць техніки, одержано зброю, боєприпаси та тилове майно.

15 липня 1992-го року два літаки з передовою групою, яка складалася із 42-ох військовослужбовців, вперше здійснили виліт з дніпропетровського аеродрому до Сараєво. Після приземлення у пункт призначення, українці одразу опинилися в епіцентрі бойових дій та зрозуміли, що в Сараєво дійсно триває справжня війна. Аеродром обстрілювали артилерія та снайпери, а пересуватися можна було лише перебігом.



240-й окремий спеціальний батальйон UNPROFOR, 1992 рік

29 липня 1992 року 240-й батальйон у складі із 67 офіцерів і прапорщиків, а також 345 сержантів та солдатів знову прибув у Сараєво. Завданням батальйону було охороняти райони та аеропорт, продовжуючи його функціонування, а ще супроводжувати конвої з гуманітарною допомогою, забезпечувати ремонт систем водо- та електропостачання й вести артилерійську розвідку.

Під час тієї операції було важко поранено 7 українських військовослужбовців. Старший лейтенант Сергій Топиха помер в шпиталі – його поранення не були сумісні з життям.

10 жовтня 1992 року, в селищі Іліджа під Сараєвом один з бронетранспортерів потрапив на мінні загородження. Керуючий БТР-ом сержант Василь Лєсніченко помітив їх, проте намагався вилізти з люка, машину почали обстрілювати. Отож було вирішено спробувати вивести БТР з небезпечної зони, проте не вийшло – роздався вибух.

На місці загинув кулеметник Олександр Марченко – його тіло викинуло разом з баштою. У сержанта Лєсніченко було вісім переломів, проте він все одно почав витягувати поранених з палаючої машини.

Незабаром до гарячої точки прибула підмога на двох бронетранспортерах, проте обстріл не припинявся.

На запити до ворожих сторін про припинення вогню, обидві сторони (серби та мусульмани) заявили, що вогонь по миротворцях не выдкривають. За тілом загиблого командира вирушив підполковник Трясак.



Український підполковник Трясак М.Г. прямує до підірваного БТР



Обстріл українських миротворців в Сараєво

Загалом у Югославії в період з 1992-го по 1995 рік загинуло 15 українських миротворців.

Українські миротворці сьогодні

За 27 років українські миротворці взяли участь у таких регіонах та місіях, як Косово, Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Ангола, Македонія, місія ОБСЄ у Косово, Гватемала, Таджикистан, Афганістан, півострів Превлака, Хорватія, Кувейт, Сьера-Леоне, місія ОБСЄ у Грузії, Придністров'я, Ірак, Ліван, Єфіопія та Єритрея, місія ООН у Грузії, Судан, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго та багатьох інших.

Сьогодні збройні сили України беруть участь у 8-ми міжнародних операціях в 6 країнах світу та районі Аб’єй.

Загалом, у миротворчих операціях взяло учать близько 45 тисячі українських військових, а 55 особи віддали свої життя заради миру у світі.



Український миротворець Віктор Ануфрієв у ДР Конго



Діючі операції, в яких беруть участь українські миротворці – інфографіка

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