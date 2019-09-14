День українського кіно: чи є шанс у нього знову стати всесвітньо відомим

День кіно відзначають вже 23-й раз. Проте цьогоріч по-справжньому для нього є привід, бо День українського кіно ми нарешті відзначаємо з трьома десятками гарних кінострічок, більшість з яких зроблені року нинішнього. А чимало з них навіть отримали міжнародні перемоги.

173 фільми знятих за останні 5 років – це рекорд за усі роки незалежності України. Збільшення фінансування з 63 до 500 тисяч гривень . Українське кіно збирає нагороди у Європі. Тепер ми можемо пишатися не лише такими стрічками як "За двома зайцями", але й новими визнаних на європейських кінофестивалях.

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Під час перегляду українських фільмів і сміються, і плачуть. Комедія, "Скажене весілля" збирала в кінотеатрах аншлаги. Поки українці реготали – дистриб'ютори заробили рекордні 50 мільйонів гривень.

Трейлер фільму "Скажене весілля": дивіться відео

Про що фільм "Скажене весілля"?Стрічка розповідає, як директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Весілля пара вирішила провести на батьківщині дівчини. Після того, як батько Василь побачив майбутнього зятя, вирішив "організувати весілля так, щоб воно не відбулося".



Головні ролі у фільмі виконують Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, а також сам Юрій Горбунов. Крім того, в епізодичних ролях з'являються Потап, Monatik, Олег Винник.

Виробництвом українських фільмів переймається не стільки Держкіно, хоч останніми роками фінансування значно збільшилося. Іноземні інвестори, зокрема, допомагають просувати наше кіно на європейський ринок.

Картина "Додому", для мене це була сенсація, що така компанія, як Wild Bunch. Вона і зараз буде займатися просуванням фільму до Оскара і продажами по всьому світу,

– розповів експерт наглядової ради Держкіно Андрій Халпахчі.

Світова прем'єра "Додому" відбулася на Каннському кінофестивалі, а українська — на Одеському, де фільм "Додому" отримав Гран-прі. Незабаром він з'явиться в українських кінотеатрах. Головні ролі виконали відомий актор Ахтем Сеітаблаєв і аматор Ремзі Білялов. Це історія про батька, який забирає тіло вбитого на Донбасі сина, і намагається поховати до заходу сонця. Як вимагає ісламська традиція.

Як знімали фільм "Додому": дивіться відео

Загалом, фільми про україно-російську війну цікаві закордонному глядачу. Так, у минулому році приз каннського фестивалю у секції "Особливий погляд" отримала емоційна стрічка Сергія Лозниці "Донбас". А от серед російських дипломатів викликав шквал критики. Мовляв, життя та події на Сході показано – неправдиво.

Трейлер фільму "Донбас": дивіться відео



Про що фільм "Донбас"?Сюжет фільму заснований на документальних матеріалах і розповідає про події, що відбувалися на сході України, і про життя людей, змушених пристосовуватися до нових умов існування.



Варто додати, що "Донбас" створювався командами з декількох країн: Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Сценаристом і режисером фільму виступив Сергій Лозниця, оператором - Олег Муту, а художником-постановником - Кирило Шувалов. Стрічка стала одним з переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.

А цього року ще одна картина про війну "Атлантида" Валентина Васяновича взяла нагороду Венеціанського кінофестивалю. У фільмі йдеться про майбутню перемогу України у конфлікті з проросійськими силами на Донбасі. Кіномитці кажуть, наше кіно цьогоріч цікаве світу, як ніколи раніше.

Фільм "Атлантида" здобув перемогу: дивіться відео 24 каналу

Цьогоріч наша кіноіндустрія б'є рекорди. За 9 місяців 2019 року українці в прокаті встигли побачити 21 вітчизняну стрічку і ще 8 має вийти до кінця року. А зараз на екранах кінотеатрів йде скандальний фільм про Василя Стуса "Заборонений". Для того, щоб він не вийшов на екран кум Путіна Медведчук робив усе можливе. Адже адвокатом поета, який не захищав, а звинувачував, був саме він. Проте фільм таки вийшов.

Дивіться трейлер фільму "Заборонений" про Василя Стуса:



А днями у Києві відкрили перший музей кіно, у якому показують і розказують про витоки українського кіномистецтва. На початку 20 століття українське кіно було дуже популярне у світі, і у нас є можливість спробувати зробити себе через кіно популярним знову.