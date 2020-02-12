День Валентина на самоті: як зберігати спокій і не зненавидіти весь світ

Жарти жартами, але люди на День Валентина діляться таки на дві категорії: закохані і ті, кого вже нудить від акційних пропозицій для закоханих.

Якщо ви вибираєте подарунок для своєї половинки, то вам краще ознайомитись із цими матеріалами: що подарувати хлопцю на Валентина і що подарувати дівчині на Валентина.

Якщо ж у вас немає пари, у цьому матеріали ми розповімо, чому День закоханих на самоті не каторга, а справжнє задоволення.

Читайте також: Де відсвяткувати День Валентина в Україні: найромантичніші місця

Без сарказму

В першу чергу, навчіться спокійно ставитися до цього свята. Так, це дійсно свято і нехай собі закохані пари з ним розбираються. Не заважайте їм, не забруднюйте свої сторінки у соцмережах постами про те, як ви їх щиро ненавидите. Не вдавайтесь у занудливі історії і не згадуйте, що це ще й свято душевнохворих.

Ваша самотність – це ваш цілковито виважений вибір. Ви самотні по своїй волі і нікому не повинні пояснювати, чому ви так вирішили і що збираєтесь робити у старості.

Не потрібно перетворюватися у скупчення злості і сарказму. В цей день, та й узагалі ніколи. Ви можете бути романтиком і чекати зустрічі з людиною, яку ви полюбите. Але поки цього не сталося – терпіння – має стати вашою найкращою рисою характеру.

Обмежте себе від скупчення закоханих

Якби би там не було, але на День Валентина вам таки краще оминати місця, які так обожнюють закохані. В романтичних та затишних кафе і ресторанах – сьогодні просто бум. Якщо ж душа таки хоче повеселитись – оберіть спокійний паб, де до вас точно не будуть "підкатувати" з питаннями про самотність і ефемерного зятя, який вашій мамі точно не потрібен.

Читайте також: Як зробити валентинки своїми руками: оригінальні ідеї з відео

І що головне – ніколи не погоджуйтесь на пропозицію ваших друзів, які будуть вас жаліти і запропонують провести цей день разом. Ви будете третім зайвим. І коли вони почнуть обійматися, ви й не помітите як доливатимете собі вино. А хіба вам потрібне похмілля? Тож не псуйте день собі, і вашим друзям.

Порадійте за себе

День закоханих вигадали продавці листівок. І це правда. На цьому святі наживаються абсолютно усі – починаючи від касира, закінчуючи продавцями квітів, валентинок і непотрібних сувенірів.

Порадійте! Ви сьогодні, як абсолютно здорова і нормальна людина, зберегли свій бюджет від невиправданих витрат.

Не дивіться мелодрами

Якщо не хочете зіпсувати собі настрій – не дивіться в десятий раз історію про те, як Бріджит Джонс зустріла своє кохання. І не вірте, що попри куріння, пияцтво та широкий зад – ви знайдете свого принца. Не знайдете.

Перегляд сентиментальних романтичних комедій, присвячених святу, тільки зробить гірше, так само як і пісні про кохання. Не можна не лише гризти себе за жалість до себе, але і відчувати її як таку. Це тільки залишить відчуття власної нікчемності, нещастя, і змусить вас розплакатися від почуття, ніби вам чого шалено бракує. Зробіть собі послугу і позбавте себе від цього.

Присвятіть цей день собі

Як би це банально не звучало, але зробіть собі подарунок у цей день. Адже це прекрасний привід нарешті купити собі абонемент в зал, або записатися на курси, про які давно мріяли.

Також не завадить подумати і про дім. Давно хотіли розібрати шафу і викинути зайве? Чи навчитися готувати вишуканий десерт? Вперед, сьогодні ваш день!

Запам’ятайте декілька простих істин

– Ви не самотні. У цей десь ще кілька десятків мільйонів людей будуть відчувати теж саме.

– Ви не половинка когось, ви цілісний організм і особистість.

– Відсутність коханого чи коханої у вашому житті – це не привід себе жаліти. Ви живі, здорові, розумні і цілеспрямовані.

– Наявність партнера не принесе гарантовано вам щастя. Далеко не всі стосунки такі гармонійні, якби того хотілось. Не заздріть тим, хто цілується у громадських місцях.

– Запитання про вашу самотність ставлять лише люди, які не задоволенні своїм особистим життям.

Любіть себе. Полюбіть свою самотність. Розвивайтесь, будьте щасливими і не заважайте іншим насолоджуватись своїм щастям. Любіть своє життя, яке ви проживаєте, а не живіть заради того, щоб знайти любов.