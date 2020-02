День Валентина: романтичний плейлист для незабутнього вечора

Один з найромантичніших вечорів року відбувається 14 лютого. Саме тоді закохані пари влаштовують романтичні вечері, згадують спільні моменти та насолоджуються компанією одне одного. Що варто послухати цього вечора – дивіться у нашій добірці.

У мережі ви можете знайти чимало композицій минулого століття чи початку "нульових", де свою найбільшу славу здобули такі зірки, як Селін Діон, Aerosmith, The Rolling Stones, The Beatles, Вітні Г'юстон, Шинейд О'Коннор, Елтон Джон та багато інших.

До теми: 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина

Однак ми вам пропонуємо насолодитись романтичним вечором 14 лютого в компанії найвідоміших хітів сучасності, які підкорили світ. Хто знає, можливо, цей вечір або ж ніч стануть найкращими у вашому житті? Тому важливо, щоб музичний супровід був просто ідеальним.

Музика на День Валентина

Тейлор Свіфт – Lover: дивитись відео онлайн

Джон Ледженд – All of Me: дивитись відео онлайн

Ед Ширан – Thinking Out Loud: дивитись відео онлайн

Крістіна Перрі – A Thousand Years: дивитись відео онлайн

Джеймс Артур – Say You Won't Let Go: дивитись відео онлайн

Лана Дель Рей – Mariners Apartment Complex: дивитись відео онлайн

Maren Morris – The Bones: дивитись відео онлайн

Леді Гага та Бредлі Купер – Shallow: дивитись відео онлайн

Camila Cabello – Consequences: дивитись відео онлайн

Maroon 5 – She Will Be Loved: дивіться відео онлайн

Ріанна – Love On The Brain: дивитись відео онлайн

Бейонсе – Halo: дивитись відео онлайн

Адель – Make You Feel My Love: дивитись відео онлайн

Саундтрек до фільму "50 відтінків сірого" від Бейонсе та Jay-Z – Crazy in Love: дивитись відео онлайн

Майлі Сайрус – Adore You: дивитись відео онлайн