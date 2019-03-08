День весни та краси: як привітали із 8 березня зірки шоу-бізнесу

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День весни та краси: як привітали із 8 березня зірки шоу-бізнесу
День весни та краси: як привітали із 8 березня зірки шоу-бізнесу / Колаж LifeStyle 24

У день краси та весни усі дівчатка та жінки приймають вітання. Зірки українського шоу-бізнесу приєднались до вітань. Як саме селебріті привітали українок, читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Вітали не лише чоловіки, а й жінки. Відтак, привітали колег та шанувальниць Тіна Кароль, Леся Нікітюк, KAZKA.

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Як вітали шанувальників та колежанок українські зірки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаю Вас мої красуні зі святом весни ?

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Співачку KAZKA привітали колеги із колективу.

Улюбениця мільйонів Тіна Кароль також привітала усіх жінок.

Привітання від фантастичної TAYANNA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои нежные, чувствительные и хрупкие. Как весенний цветок, как роса на первом подснежнике. Берегите эту нежность. Цените себя. Храните себя только для тех кому можно верить. А пока наслаждайтесь собой. Она самое прекрасное в женщине. Я поздравляю Вас. Фотопост @mogilevskaya_super_star #8марта #поздравляю #могилевская #натальямогилевская #ятанцевала #emotions

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Монатік зізнався у любові до всіх жінок.

Аліса Тарабарова також привітала дівчат із приходом весни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День весни, краси й жіночності ⠀⠀ Любі дівчата, жінки, бабусі, вітаю вас з цим чудовим, теплим, ніжним святом! ⠀⠀ Це наше свято. І нехай цей день буде просто неймовірним, як і все наше життя. Ми гідні безмежного кохання, нескінченного щастя, приємних сюрпризів не тільки у святкові дні, найкращих квітів, найтепліших обіймів. ⠀⠀ Дівчатка, квітуча весна у нас в душі ⠀⠀ #alyoshasinger #8березня

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჩვენ საყვარელ ქალბატონებს გილოცავთ 8 მარტს! ️ Дорогие и прекрасные представительницы женского пола, я хочу от всей души поздравить вас с праздником 8 Марта. ️ Я хочу чтобы ваша жизнь была полна любви, красивых моментов и сюрпризов, чтобы ваши мужчины понимали- вы самая важная ценность в нашей жизни! Вы самое прекрасное, что есть на нашей планете! Еще раз с праздником и улыбайтесь как можно чаще ️ #iraklimakatsaria #ираклимакацария #спраздником #8марта #womensday #love #maqatsa #georgia

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

 

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Теги: LifeStyle Тіна Кароль Леся Нікітюк Дзідзьо KAZKA
Джерело: 24 Канал
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