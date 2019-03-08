14:30, 203

День весни та краси: як привітали із 8 березня зірки шоу-бізнесу / Колаж LifeStyle 24

У день краси та весни усі дівчатка та жінки приймають вітання. Зірки українського шоу-бізнесу приєднались до вітань. Як саме селебріті привітали українок, читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.