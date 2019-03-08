День весни та краси: як привітали із 8 березня зірки шоу-бізнесу
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У день краси та весни усі дівчатка та жінки приймають вітання. Зірки українського шоу-бізнесу приєднались до вітань. Як саме селебріті привітали українок, читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.
Вітали не лише чоловіки, а й жінки. Відтак, привітали колег та шанувальниць Тіна Кароль, Леся Нікітюк, KAZKA.
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Як вітали шанувальників та колежанок українські зірки
Співачку KAZKA привітали колеги із колективу.
Улюбениця мільйонів Тіна Кароль також привітала усіх жінок.
Привітання від фантастичної TAYANNA.
Монатік зізнався у любові до всіх жінок.
Аліса Тарабарова також привітала дівчат із приходом весни.
Джерело: 24 Канал
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