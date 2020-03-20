День весняного рівнодення 2020: ритуали та що не можна робити в цей день

День весняного рівнодення – це астрономічний початок весни. З цього дня день буде довшим, а ніч коротшою. Чим особливий цей день, якою енергетикою володіє та що не рекомендується робити в день весняного рівнодення – читайте далі.

День весняного рівнодення 2020

День весняного рівнодення – це природне явище, вся суть якого зводиться до астрономічних процесів руху Сонця і Землі. У цей день у всіх країнах світу – ніч та день тривають однакову кількість часу.

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Кожного року дата весняного рівноденння зміщується у зв’язку з тим що проміжок між весняним і осіннім рівноденням налічує близько 365,24 сонячних діб. У 2019 році весняне рівнодення настало 20 березня о 23:58 годині, а у 2020 році настане о 05:49 ранку.

Таке зміщення пояснюється тим, що цього року у нас високосний рік. Саме в зв'язку з нестабільним коливанням сотих після коми і пов'язане поступове зміщення дати того дня, коли темрява і світло в добі рівні.



Весняне рівнодення 2020

20 березня – день дуже особливий не лише в енергетичному плані для кожної людини, цей день ще досить значущий і для астрономії. Планета Земля буде розташована під таким кутом до Сонця, що його промені падатимуть прямо на екватор.

Ритуали, які потрібно зробити в день весняного рівнодення

З давніх-давен весняне рівнодення для наших предків мало дуже містичний сенс. 20 березня не лише день зрівняється з ніччю, але й увесь світ намагається знайти баланс між світлом і темрявою. Цього дня для людей відкривається маса можливостей в емоційному плані, якими треба правильно скористатися.

Насамперед рекомендується в день весняного рівнодення очистити своє житло. Треба обов’язково помити вікна та підлогу. Таким чином ви вимиєте з дому усю негативну енергетику. Якщо у вас є речі, які просто припадають пилюкою, і ви ними ніколи не користуєтеся – сміливо викидайте у смітник. На заміну таким їм у ваше життя прийдуть нові, корисніші та важливіші речі.



День весняного рівнодення – один з найсильніших найенергетичніших днів у році

Переберіть старий одяг, посуд, косметику тощо. Швидше за все, ви знайдете те, що можна викинути. А якщо вам шкода викидати свої речі, то віддайте їх комусь зі знайомих або пошукайте в інтернеті куди можна здати свій одяг. Ймовірно, знайдуться ті, кому це вбрання буде необхідне.

Таким чином ви зробите добру справу для нужденних і звільните місце у своєму житті для всього нового і позитивного.

У день весняного рівнодення слід планувати своє майбутнє. Обов’язково це потрібно робити це потрібно на папері. Є кілька правил, яких варто дотримуватися: формулюйте свої плани чітко, до дрібниць (якщо ви хочете машину, то вказуйте назву марки, колір тощо); складайте свої плани в позитивній формі (подумки уявляйте, що ви вже маєте те, що хочете); проставляйте дату, до якої ви хотіли б здійснити бажане.



Пишіть на папері найзаповітніші мрії

Не менш важливо в цей день позбутися негативних думок. Складіть на папері список всього, що хвилює вас та бентежить і спаліть його. Цей ритуал звільнить вас від негативу.

Приємним та водночас корисним стане ще один ритуал – очищення свого тіла. Увімкніть медитативну музику, розслабте своє тіло, викиньте усі погані думки зі своєї голови, і просто постійте в душі під протічною водою. Потік води дозволяє змити увесь негатив і наповнити бадьорістю.



Медитація позитивно вплине на ваш настрій

Пізніше можете полежати у гарячій ванні запаливши ароматичні свічки. Що цікаво, в день весняного рівнодення можна продовжити свою молодість! Усі косметичні процедури вплинуть на шкіру та красу особливо сильно. Тож саме час зробити маску для обличчя та волосся.

Наші пращури в цей день влаштовували гучні гуляння та веселощі. Вони готували багато пісних та смачних страв, веселилися та раділи життю на повну. Тож рекомендується і нам провести цей день якомога яскравіше та веселіше. Більше усміхайтеся, жартуйте, слухайте енергійну та веселу музику.



Рекомендовано в цей день веселитися

В день весняного рівнодення варто пробачати. Якщо у вашому житті є люди, яких ви не можете за щось пробачити, то обов’язково постарайтеся зробити це сьогодні. Ви обов’язково побачите, ваше життя від цього зміниться тільки на краще!

Чого не варто робити в день весняного рівнодення

В жодному випадку не можна злитися, навіть, якщо це буде для вас складно. Переборіть себе та дуже уважно поставтеся до своїх думок, адже вони можуть вплинути на вас найбільш непередбачуваним чином. Тому контроль негативних думок сьогодні дуже важливий.

Важливо не з'ясовувати стосунки в цей день, не розпочинати жодних конфліктів, адже це може повністю зруйнувати ваші стосунки з друзями чи близькими людьми. Емоції гніву і агресія призведе до появи енергії руйнування в життя, тому їх слід уникати.

Не дозволяйте собі в цей день сумувати, інакше увесь рік проведете в поганому настрої. Вважається, що чим радісніше і веселіше пройде цей день, тим краще пройде і весь рік.