День весняного рівнодення 2019: дата і точний час

205 Читать новость на русском
День весняного рівнодення 2019 - дата, точний час та прикмети
Весняне рівнодення: дата і час / LifeStyle 24

День весняного рівнодення 2019 році настане 20 березня о 23:58. Сонце перейде з південної півкулі в північну, а тривалість дня і ночі зрівняється. Така астрономічна подія відбувається кожного року. У день рівнодення за Сонцем можна спостерігати протягом 12 годин. Тривалість дня і ночі стають рівними. Навесні день починає збільшуватися, ніч скорочуватися, а погода стає теплішою.

Наші предки очікували на прихід весни з великим трепетом. Святкування весни було сповнене важливим сакральним змістом перемоги світла над темрявою, пробудженням всіх тварин, пташок та рослин і зародженню нового життя. Стародавні єгиптяни звели Великого Сфінкса так, щоб він вказував прямо на сонце, що сходить під час весняного рівнодення.

Читайте також: Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання

У цей день астрологи відзначають астрологічний Новий Рік (Сонце починає входити в перший градус Овена). День весняного рівнодення 2019 – це потужний заряд енергії, сили думок і бажань. Цього дня людина може привернути у своє життя найзаповітніші мрії та бажання. Цей день є дуже сильним для практик та обрядів. Дню весняного рівнодення здавна приписували магічні властивості і сильну енергетику.

День весняного рівнодення: прикмети 

Прикмети в день весняного рівнодення 2019
Прикмети в день весняного рівнодення 2019

– У весняне рівнодення слов'янські народи відзначали свято Жайворонка. Головною традицією цього дня була випічка булочок "куликів" у формі пташок, які символізували прихід тепла. За прикметою, булочки треба дарувати дітям, щоб вони своєю радістю закликали весну. Якщо крихти розвіяти над полем – рік буде врожайним.

– Щоб весь рік бути здоровим, зранку в день рівнодення потрібно облитися холодною водою.

– На весняне рівнодення обійдіть всі кімнати в будинку із запаленою свічкою – чиста вогняна стихія захистить простір від негативної енергетики.

– Щоб позбутися від тривог, слід записати всі погані думки і переживання на папері, а потім спалити і розвіяти попіл за вітром.

– За ворожінням на булочках у день весняного рівнодення можна дізнатися про своє майбутнє. Для цього потрібно приготувати спеціальну начинку: монетка – до достатку; вишня – до любові; перець – до труднощів.

blog_ava
Леді Гага прийшла на світський захід з близьким другом: фото
сьогодні
3801
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
сьогодні 18:21 Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
454
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
сьогодні 17:21 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
205
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 15:21 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15147
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 13:31 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 3275
Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
17 березня 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
3910
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук