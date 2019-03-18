День весняного рівнодення 2019: дата і точний час

День весняного рівнодення 2019 році настане 20 березня о 23:58. Сонце перейде з південної півкулі в північну, а тривалість дня і ночі зрівняється. Така астрономічна подія відбувається кожного року. У день рівнодення за Сонцем можна спостерігати протягом 12 годин. Тривалість дня і ночі стають рівними. Навесні день починає збільшуватися, ніч скорочуватися, а погода стає теплішою.

Наші предки очікували на прихід весни з великим трепетом. Святкування весни було сповнене важливим сакральним змістом перемоги світла над темрявою, пробудженням всіх тварин, пташок та рослин і зародженню нового життя. Стародавні єгиптяни звели Великого Сфінкса так, щоб він вказував прямо на сонце, що сходить під час весняного рівнодення.

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У цей день астрологи відзначають астрологічний Новий Рік (Сонце починає входити в перший градус Овена). День весняного рівнодення 2019 – це потужний заряд енергії, сили думок і бажань. Цього дня людина може привернути у своє життя найзаповітніші мрії та бажання. Цей день є дуже сильним для практик та обрядів. Дню весняного рівнодення здавна приписували магічні властивості і сильну енергетику.

День весняного рівнодення: прикмети



Прикмети в день весняного рівнодення 2019

– У весняне рівнодення слов'янські народи відзначали свято Жайворонка. Головною традицією цього дня була випічка булочок "куликів" у формі пташок, які символізували прихід тепла. За прикметою, булочки треба дарувати дітям, щоб вони своєю радістю закликали весну. Якщо крихти розвіяти над полем – рік буде врожайним.

– Щоб весь рік бути здоровим, зранку в день рівнодення потрібно облитися холодною водою.

– На весняне рівнодення обійдіть всі кімнати в будинку із запаленою свічкою – чиста вогняна стихія захистить простір від негативної енергетики.

– Щоб позбутися від тривог, слід записати всі погані думки і переживання на папері, а потім спалити і розвіяти попіл за вітром.

– За ворожінням на булочках у день весняного рівнодення можна дізнатися про своє майбутнє. Для цього потрібно приготувати спеціальну начинку: монетка – до достатку; вишня – до любові; перець – до труднощів.