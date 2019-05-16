День вишиванки: в кого з українських зірок найкрасивіше вбрання

День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 16 травня. На вулицях міст традиційно можна побачити людей у колоритному національному одязі. Українські зірки також вітають зі святом та вбираються у барвисті вишиванки. Хто з зірок одягнув традиційне вбрання – читайте у матеріалі LifeStyle 24.