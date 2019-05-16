День вишиванки: в кого з українських зірок найкрасивіше вбрання

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День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 16 травня. На вулицях міст традиційно можна побачити людей у колоритному національному одязі. Українські зірки також вітають зі святом та вбираються у барвисті вишиванки. Хто з зірок одягнув традиційне вбрання – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Не лише українські зірки приміряють вишиванки, а й одягають у них своїх дітей. Так, до прикладу, зробила українська телеведуча Ольга Фреймут, показавши своїх діток – Євдокію та Валерію у національному одязі.

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Хто з українських зірок одягнув вишиванку

Оля Полякова з дочками

 

Юрій Горбунов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

Тіна Кароль

тіна кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Світлана Тарабарова

 

Оля Цибульська і Дзідзьо

"Вітаємо з Днем вишиванки. Чия ліпша: моя чи кумова?" – підписала фото Оля.

 

Ольга Сумська

ольга сумська
Ольга Сумська / Instagram-Stories / @olgasumska

 

Діти Олі Фреймут

"Не забудьте одягнути вишиванку. Зі святом Вас! Євдокія зібралася в садочок. Образ не ідеальний, але зручний. Від червоних туфельок відмовилася, попросила кросівки не за кольором. А ви даєте можливість дітям самостійно обирати одяг?" – додала зіркова мама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 


Син Олі Фреймут Валерій / Instagram-Stories / @freimutolga

Потап

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Ектор Хіменес Браво і Оля Фреймут

Шеф-кухар колумбійського походження підготував не менш ефектний образ. Ектор одягнув, замість традиційної вишиванки, піджак з вишитими квітами. 

 

 

Катя Осадча

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram-Stories / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram-Stories / @olgasumska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Сергій Притула

 

Ірина Федишин

 

 

Джамала

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Фреймут Катя Осадча
Джерело: LifeStyle 24
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