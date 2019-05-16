День вишиванки: в кого з українських зірок найкрасивіше вбрання
День вишиванки в Україні цьогоріч святкують 16 травня. На вулицях міст традиційно можна побачити людей у колоритному національному одязі. Українські зірки також вітають зі святом та вбираються у барвисті вишиванки. Хто з зірок одягнув традиційне вбрання – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Не лише українські зірки приміряють вишиванки, а й одягають у них своїх дітей. Так, до прикладу, зробила українська телеведуча Ольга Фреймут, показавши своїх діток – Євдокію та Валерію у національному одязі.
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Хто з українських зірок одягнув вишиванку
Оля Полякова з дочками
Юрій Горбунов
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
Світлана Тарабарова
Оля Цибульська і Дзідзьо
"Вітаємо з Днем вишиванки. Чия ліпша: моя чи кумова?" – підписала фото Оля.
Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram-Stories / @olgasumska
Діти Олі Фреймут
"Не забудьте одягнути вишиванку. Зі святом Вас! Євдокія зібралася в садочок. Образ не ідеальний, але зручний. Від червоних туфельок відмовилася, попросила кросівки не за кольором. А ви даєте можливість дітям самостійно обирати одяг?" – додала зіркова мама.
Син Олі Фреймут Валерій / Instagram-Stories / @freimutolga
Потап
Ектор Хіменес Браво і Оля Фреймут
Шеф-кухар колумбійського походження підготував не менш ефектний образ. Ектор одягнув, замість традиційної вишиванки, піджак з вишитими квітами.
Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram-Stories / @kosadcha
Катя Осадча / Instagram-Stories / @olgasumska
Сергій Притула
Ірина Федишин
Джамала