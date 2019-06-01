День захисту дітей: як українські зірки вітають свою дітвору

1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей. Українські представники шоу-бізнесу також приєдналися до святкування дня захисту прав дитини та зворушливо привітали своїх малюків.

Українські зірки опублікували на своїх сторінках в Instagram. Так, українська співачка Джамала показала ніжну світлину з маленьким сином Еміром-Рахманом та прониклово підписала її.

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Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж в одяганні натурального одягу, використання тільки природних олій. Часто можна чути осуд "ви помазали дитину якимось не тим кремом", "ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі". Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене. Ніжність – ось, що я відчуваю,

– заявила переможниця Євробачення-2016.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи", який 16 травня презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори, також залишив допис з привітаннями.

"Вітаю всіх з Днем захисту дітей! Заради них стараємось найбільше!", – наголосив артист.

"Вітаю всіх батьків з щастям! Чистим і безумовним! Наше щастя звуть Нестор", – написала співачка Ольга Цибульська.

Телеведуча Катя Осадча наголосила, що діти – це цілодобова любов, догляд і цілорічний захист і опіка.

Діти не знають, що існує один день в році, коли всі наголошують на захисті їх прав... Це гучні слова, що не буває чужих дітей, але якщо замислитися, це ж так і є. Вони приходять в цей світ беззахисними і дуже потребують нас, дорослих. Давайте про це пам‘ятати щодня, нехай щодня буде день дитини,

– зазнчила зірка.

"Дорогі наші дітки! Найголовніше для будь-якої матері знати, що її діти захищені і в безпеці!" – зауважила Оля Полякова, опублікувавши знімок зі своїми дочками.