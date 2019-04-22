Як допомогти планеті: практичні поради та популярні міфи

День Матері-Землі, який ми відзначаємо 22 квітня, створили як нагадування про те, що кожна людина тісно пов’язана з нашою планетою та усіма її екосистемами, і кожна наша дія чи рішення неодмінно відображаються на загальній картині стану справ у світі – залишаючи як поганий, так і добрий сліди.

Усі ті жахливі катаклізми, які звалюються на людство вже зараз, та ще гірші перспективи, які чекають на нашу спільну домівку у найближчому майбутньому – це також результат діяльності кожного з нас. А відтак, свою лепту у відвернення екологічного лиха може внести кожен. З чого почати – у статті "24 Каналу".

Споживайте свідомо

Одна з головних екологічних проблем планети – надмірне використання ресурсів. Щоб показати масштаб загрози, науковці кожного року визначають День екоборгу – день, коли кількість використаних ресурсів перевищує той обсяг, який Земля здатна відновити за рік.

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У 2017-му ця дата припала на 2 серпня, а у 2018-му, за попередніми підрахунками екологів, у борг ми почнемо жити ще щонайменше на тиждень-два швидше. Виміряти, скільки планети йому потрібно, щоб забезпечити свої звичні потреби, може кожен, завітавши на сайт Footprint.

І якщо ця цифра перевищує 1, то варто задуматися та почати використовувати запаси планети з головою.

Україна добряче перевикористовує ресурси планети

Перш за все, варто пам’ятати про чотири головні принципи свідомого споживання:

Відмова (refuse) – ми генеруємо занадто багато сміття, тому перш за все необхідно відмовитися від непотребу – акційного, безкоштовного та того, за який іноді платите й ви самі. Двічі подумайте перед тим, як щось купити: чи потрібна ця річ вам взагалі; чи має екологічні версії.

Зменшення (reduce) – не купуйте неякісних речей – вони швидко поламаються чи порвуться. Перейдіть з кількості на якість. За таке рішення вам буде вдячна не лише планета, але й ваші здоров'я та з часом і гаманець.

Повторне використання (reuse) – використовуйте кожну річ максимальну кількість разів, а ті, що не використовуєте – продайте чи віддайте на благодійність. Заведіть власну флягу на воду, термочашку, екосумку та торбинки для покупок.

Перероблення (recycle) – здавайте сировину на переробку. Папір, скло, метал, маркований пластик, батарейки – це цінні ресурси, які не варто відправляти на звалища.

Відео, яке показує, на скільки ми засмітили планету за останні роки:

З чого почати

Багато хто боїться зробити перший крок, бо думає, що в Україні жити екологічно – неможливо. Та це не так. Ось низка практичних порад, які допоможуть вам на початку усвідомленого життя на планеті.

Почніть з головного – не генеруйте непотріб та уникайте усього, що неможливо чи важко переробити. Наприклад, усе, що зроблене зі скла, металу, паперу – зможете віддати до найближчого пункту збору вторсировини. Ось одна з карт таких пунктів для всієї України – на ній зазначені далеко не всі місця прийому вторинної сировини, інші легко знайти в інтернеті.

А от здати на переробку пластик чи змішану тару може бути завданням не з простих. Ось види пластику, який переробляється: PETE або PET, HDPE, LDPE, PP, PS. Пластик з позначками PVC та OTHER – не переробляється. Пластик без позначок радимо не купувати – окрім того, що його навряд чи перероблять, він ще й може виявитися шкідливим для вашого здоров’я.

Скільки часу розкладаються пластик, скло, папір чи метал

Поради, які рятують планету:

- очистіть простір – віддайте на благодійність чи перепродайте одяг та речі, які не використовуєте;

- купуйте "хімію" для дому без фосфатів – це принесе користь не лише планеті, а й вашому здоров’ю;

- те ж стосується і косметики – купуйте ту, яку тестують лабораторно, а не на тваринах (вона позначена спеціальним знаками. Варто знати, що в Росії та Китаї усю косметику тестують на тваринах);

- вибирайте іграшки для дітей та на подарунки з екологічних матеріалів – дерева, текстилю;

- товари, якими часто користуєтеся, купуйте оптом чи у більшій тарі – і зекономите, і будете використовувати менше упаковки;

- відмовтесь від товарів в індивідуальних упаковках, окрім випадків, коли у цьому справді є необхідність (ліки, наприклад);

- сортуйте сміття та здавайте вторсировину на переробку;

- здавайте старі телефони, техніку, а особливо батарейки на переробку – такі пункти є у більшості міст України;

- відмовтесь від виробів з натурального хутра. Хутряна промисловість є однією з причин суттєвого забруднення планети;

- вимикайте електроприлади на ніч і намагайтесь не залишати їх у "сплячому режимі". Те ж стосується і зарядних пристроїв – витягуйте їх з розеток;

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- обирайте електроприлади класу А+, вимикайте непотрібне освітлення та використовуйте світлодіодні (LED) лампочки;

- вмикайте посудомийні та пральні машини тільки при повному заповненні, а речі після прання сушіть на мотузці, а не в сушильній машині;

- переведіть за можливості свій будинок на відновлювану енергію або для початку мінімізуйте тепловтрати вашого дому;

- перевірте, чи у вас не протікають крани та сантехніка та економно використовуйте воду;

- в автомобілі використовуйте круїз контроль, діліть машину з попутниками, користуйтеся громадським транспортом;

- ходіть пішки чи пересядьте на велосипед;

- використовуйте електронні квитки замість паперових;

- купуйте каву з собою у власну термочашку або дайте врешті собі 10 хвилин перепочити та випийте напій в кав’ярні;

- заведіть флягу для води, або ж використовуйте пляшку з-під купленої води кілька разів (так ви ще й добряче зекономите!);

- просіть, щоб вам давали напої без пластикових соломинок – вони переважно переробці не підлягають;

- купуйте зубні щітки з бамбуку, палички для вух – з дерева, підгузки обирайте багаторазові, губку для посуду – з натуральної тканини;

- відмовтесь від використання сміттєвих пакетів;

- знайдіть екологічний замінник потрібного вам аерозолю;

- заведіть екоторбу для походів в магазин і менші торбинки для овочів, фруктів та іншого;

- вологі продукти купуйте у власні контейнери (лайфхак: на вагах є кнопка "Т", яку продавцю потрібно натиснути, щоб ви не переплачували за вагу свого контейнера);

- старайтесь купувати локальні продукти;

- клейте цінники на продукти без пакету (на в'язку бананів, наприклад);

- перейдіть з чаю в пакетиках на розважний;

- відмовтесь від продуктів тваринництва або хоча б зменшіть їхню кількість у своєму раціоні;

- доєднуйтесь до екоінціатив у вашому населеному пункті та слідкуйте за WWF.

Живіть в гармонії планетою (Фото: Unsplash)

І про міфи

"Еко"-пакети в українських супермаркетах насправді геть не такі. Справжні екопакети виготовлені найчастіше з крохмалю, а ті версії "еко-пакетів", що переважно є в українських супермаркетах – це звичайний пластик, який за обіцяні три роки розкладається усього лиш на мікропластик, що завдає шкоди як планеті, так і нашому здоров’ю.

В нас "сортувати немає сенсу"– ще й як є. Якщо на державному рівні в Україні з переробними заводами велика біда, то малий бізнес вже давно зрозумів, що на вторсировині можна заробити. Тому сміливо несіть свої пакети до пунктів прийому.

Я не використовую багато (паперу, металу, скла) і тому мені немає сенсу його збирати та здавати на переробку. Попробуйте збирати таку сировину роздільно хоча б два-три місяці – ви будете здивовані.