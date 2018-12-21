День зимового сонцестояння: традиції, обряди та що не можна робити в цей день

У ніч з 21 на 22 грудня починається магічний час – період зимового сонцестояння. В давнину наші предки вночі святкували відродження Сонця, справляючи різні обряди та ритуали.

День зимового сонцестояння вважається Новим роком, однак природнім, не прив’язаним до людського календаря. Для того, щоб наступний рік пройшов вдало, до кінця 2018 року вам варто завершити усі розпочаті вами справи, тим самим позбувшись негативної енергії, яка буде тягнути вас назад.

Читайте також: Зимове сонцестояння 2018: чому цей день найенергетичніший в році

День вдалий для побудови довгострокових планів і аналізу накопиченого досвіду. Як правильно провести 22 грудня, аби змінити життя на краще – читайте у нашому матеріалі.

Традиції на День зимового сонцестояння

За традицією цього дня дітям дарують солодощі, адже, подарунки – невід’ємна частина будь-якого свята. У багатьох культурах день літнього та зимового сонцестояння має особливе значення. Взимку святкували відродження Сонця, якого з цього дня більшало на небі.

Цього дня проводились ритуали, які націлені на отримання врожаю в майбутньому році. На заході "старого" Сонця люди розпалювали ритуальні багаття, над якими читали молитви, щоб "нове" Сонце швидше набирало силу та позитивну енергію.



Зимове сонцестояння 2018

У день зимового сонцестояння у кельтів було заведено прикрашати оселю ялиновими гілками або ж прикрашати головну красуню оселі – ялинку.

Слов'яни цього дня святкували Коляду, який в їх міфології був богом нового Сонця. У цей день було заведено веселитися та влаштовувати гуляння з піснями і танцями.

Що можна робити на День зимового сонцестояння

Початок нового сонячного року – чудовий час для проведення практик, які допоможуть покращити життя.

Почніть день з медитації. Щоб оновити своє життя, треба позбутися негативного душевного впливу, який у вас накопичився, і вийти на новий лад вам допоможе саме медитація. Коли ви зануритеся у свої думки – уявляйте все, що б ви хотіли отримати в майбутньому. Посилаючи в космос сильний енергетичний імпульс – ваше бажання має більший шанс на здійснення.

Читайте також: Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців

Викиньте зі своєї голови усі негативні думки і спогади. Щоб вдихнути життя на повні груди – відпустіть минуле. Вранці 22 грудня візьміть аркуш паперу і опишіть на ньому всі погані моменти, які залишили слід на вашій пам’яті. Потім треба вийти на вулицю і спалити аркуш з неприємними спогадами. Старе Сонце забере з собою весь негатив, а нове Сонце подарує позитивні думки і емоції.

Приберіть у будинку. Перед Новим роком варто навести порядок у своїх оселях. Викиньте усі старі речі, які вам заважають та звільніть простір від всього непотребу.

Загадуйте бажання. Бажано робити це саме в момент сонцестояння (о 00:23 за київським часом), і тоді ваша мрія обов’язково здійсниться.

Що не можна робити на День зимового сонцестояння

1. Цього дня треба продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від жирної та м'ясної їжі.

2. Не одягайте сьогодні брудний одяг та не проводьте час у неприбраній оселі.



Що не можна робити на День зимового сонцестояння

3. На День зимового сонцестояння не можна залишатися одному вдома. Проведіть цей час в колі сім'ї, друзів чи близьких.

4. Не залишайтеся у боргах до 22 грудня, за можливості – віддайте борги заздалегідь.

5. Не будьте цього дня жадібними. Якщо цього дня вас хтось попросить про допомогу – обов'язково зголошуйтеся.

Ритуали на День зимового сонцестояння

Предки в давнину вірили, що якщо дотриматися всіх традицій цього дня – рік буде вдалим. Від початку зимового сонцестояння сонячна і земна енергії надзвичайно могутні.

Одним з давніх ритуалів кельтів є написання списків. Його зазвичай проводять зі сходом сонця, щоб залучити в життя чисте і прекрасне.

Для ритуалу треба взяти два чисті аркуші. На одному аркуші напишіть те, чого хочете позбутися, і одразу спаліть його. На іншому аркуші напишіть усі свої цілі і мрії. Зберігайте цей список до кінця 2019 року, викреслюючи те, що здійсниться.

Читайте також: Свята у грудні: традиції, прикмети та ворожіння

Неабияк сильним захистом у житті є амулет. Для цього вам потрібно взяти кільце, шпильку і маленький мішечок з травами. Ці предмети треба зібрати разом і промовити вголос: "Бережи мене від пристріту, щоб не знала я відмови, бережи від косих поглядом і на псування злих обрядів". Таким чином ви створите собі захист на весь рік.

Залучити успіх до себе і посприяти тому, щоб всі починання складалися успішно, можна за допомогою спеціального ритуалу. Для обряду на успіх знадобиться стакан з водою. Налийте питну воду в склянку ще до заходу сонця і поставте поруч з вікном.

Після того, як настане вечір, заговоріть воду таким чином: "Вода силу Сонця в себе ввібрала, мені її подарує. Сонце більше світити почне – моя удача прибуватиме. Ніч на спад – невдачі геть". Заговорену воду слід випити відразу ж після ритуалу.

Щоб залучити в життя гроші, вам знадобиться кілька монет або купюр і дзеркало. Після того, як сонце сховається за горизонтом, покладіть гроші перед дзеркалом і, вдивляючись в їх відображення, скажіть такі слова: "Як дзеркало гроші збільшує, так і у мене їх більше стане. Як день на зростання піде, так і прибуток рости буде. Сонце зійде – моє прохання виконає. Ключ – замок – мова. Амінь".



Ритуали на День зимового сонцестояння

Для того, аби позбутися негативу в житті, варто провести обряд на позбавлення від проблем. Енергетичний посил, відправлений у Всесвіт під час ритуалу, буде надійною підмогою у вирішенні проблем. Ритуал варто проводити на самоті, після заходу сонця. Підпаліть свічку, і, дивлячись на неї, подумайте про проблеми, яких ви хотіли б позбутися.

Промовляйте такі слова: "Вогнем темряву виганяю, від гніту себе позбавляю. Ніч пройде – мої проблеми з собою понесе. Як день додасться, так і життя моє щастям наповниться. Бути цьому".

Після цього поставте свічку в безпечне місце. Ще деякий час вона повинна горіти. Перед сном полум’я погасіть і завершіть ритуал словами: "Все, що побажав (ла), в життя втілиться".

Щоб залучити в життя виконання бажань, потрібно написати на листку паперу найголовніше бажання, згорнути в трубочку, підпалити і сказати вголос: "Мовчазне, і в тому заповітне, те, що в таємному куточку – що в душі моїй, все то в вогні – все те полум'я поглине, все, що в космос піде, все те до вищих сил дійде. А від них назад прийде – так виконане, та таке, що забезпечення прийде. Та таке, що невдоволення вже піде. Нехай йде – виповниться, збудеться, так силам не забудеться". Попіл розсипте на вітрі. Після такого ритуалу здійснюються найсміливіші бажання.