Що переглянути 1 вересня: фільми про навчання в школі

День знань – визначний день не лише для першачків, випускників та всіх школярів. Шкільна пора – це час, коли багато хто з нас відчув першу любов, справжню дружбу та прийняв перші, але від того не менш складні рішення в своєму житті. Адже саме в цей період ми отримуємо не лише уроки з математики чи фізики, а й вчимося пізнавати цей світ і шукати своє місце в ньому.

LifeStyle 24 пропонує в День знань 1 вересня переглянути фільми, які нагадають про навчання в школі та настанови вчителів, які ми пронесемо з собою упродовж усього життя. Герої цих фільмів знайомі кожному, а промови вчителів змусять задуматись над своїм життям не лише випускників, а й дорослих.

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Спілка мертвих поетів (Dead Poets Society), 1989

Джон Кітінг — новий викладач англійської словесності в консервативному американському коледжі. Від манірної маси вчителів його відрізняють легкість спілкування, ексцентрична поведінка і зневага до програми навчання.



Спілка мертвих поетів: кадр із фільму

Одного разу він посвячує своїх підопічних в таємницю Товариства мертвих поетів. З цього моменту кожен з учнів намагається знайти свій власний голос у безликому хорі, поглянути на навколишній світ, високо підстрибнувши над сірою шкільною огорожею.

Спілка мертвих поетів: дивитися онлайн трейлер фільму

Учитель на заміну (Detachment), 2011

Генрі Барт — вчитель на заміну, який отримує чергове тимчасове призначення. На цей раз він повинен викладати англійську мову і літературу в "неблагополучній" школі, де в порядку речей нецензурна лайка і образи щодо вчителів.



Учитель на заміну: кадр із фільму

Однак викладання в цій школі глибоко вплине на вчителя, адже постане питання про життя та смерть його учениці.

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Учитель на заміну: дивитися онлайн фрагмент фільму (у відео присутня ненормативна лексика)

Школа рока (The School of Rock), 2003

Блискуча кар'єра рок-зірки Дьюї Фінна завершується повним провалом, герой загруз у боргах і затяжній депресії. Однак відповівши телефонний дзвінок, який йому не призначався, і здивувавшись високій зарплаті, Дьюї влаштовується на роботу в приватну школу.



Школа рока: кадр із фільму

Доля дарує йому шанс відродити колишню славу і взяти участь у конкурсі найкращих рок-груп. У цій ідеї герой налаштований рішуче, так само, як його новий друг – дев'ятирічний гітарист Зак.

Школа рока: дивитися онлайн фрагмент фільму

Добре бути тихонею (The Perks of Being a Wallflower), 2012

Іноді рік здатний змінити людину до невпізнання. Персонажу кінокартини "Добре бути тихонею" довелося випробувати це на власному досвіді. Замкнутий, невпевнений, боязкий юнак потрапляє в коледж, де його чекає нове, барвисте та насичена подіями життя.

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Добре бути тихонею: кадр із фільму

Тихоня Чарлі поступово перетворюється в серцеїда і гульвісу, залишивши скутість далеко позаду. Сприяють розкриттю особистості Чарлі нові друзі хлопця, які не знають заборон.

Добре бути тихонею: дивитися онлайн трейлер

Розумник Вілл Хантінґ (Good Will Hunting), 1997

Уілл Хантінґ — 20-річний вундеркінд з Бостона, який раз у раз вплутується в неприємні історії. І коли поліція заарештовує його за чергову бійку, професор математики бере його під свою опіку, але за однієї умови: Уїлл повинен пройти курс психотерапії.



Розумник Вілл Хантінґ: кадр із фільму

Сеанси "перевиховання", які розпочалися з недовіри, поступово переростають у дружбу між Уіллом і його наставником.

Розумник Вілл Хантінґ: дивитись онлайн трейлер фільму