День знань в Україні: як знаменитості виглядали у шкільні роки

Сьогодні, 1 вересня, Україна відзначає День знань. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, як вітчизняні зірки виглядали у шкільні роки.

День знань – 1 вересня – хвилююче свято для кожної людини, адже навіть ті, хто ще не має в сім'ї школярика, пригадує свої роки навчання. А от українські зірки полюбляють гортати свій архів та дивувати своїх прихильників знімками з минулого. LifeStyle 24 вирішив теж пригадати, якими були знаменитості в шкільні роки.

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Катя Осадча



Мішель Андраде



Володимир Зеленський



Руслана Лижичко



Віталій Козловський



Артем Гагарін



Ірина Білик



Катерина Кухар



Надія Дорофеєва



Євген Кошовий



Ольга Цибульська