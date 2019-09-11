Деніел Крейг і Леа Сейду відвідали фотокол нового фільму про агента 007 в Італії: яскраві фото

Актори Деніел Крейг і Леа Сейду, які зіграли головні ролі у новій стрічці про агента 007, розпочали промо-тур з фільмом зі старовинного міста в Італії – Матера. Фотокол, на який прибули зірки бондіани, пройшов у містечку, де частково проходили зйомки.

51-річний Деніел Крейг, який раніше зізнався, що востаннє виконує роль спецагента і готовий віддати її жінці, прибув на фотокол до Італії разом з колегою Леа Сейду.

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Актори фільму, який нарешті отримав офіційну назву "Немає часу вмирати" (No Time to Die), позували на одній з найвищих локацій міста Матера на фоні старовинного міста. Саме там знята одна з картин стрічки, під час якої розгортаються цікаві події. Варто нагадати, що Леа Сейду вже грала у бондіані у 2015 році. Вона виконала роль дівчини Джеймс Бонда у фільмі "007 Спектр".



Леа Сейду і Деніел Крейг / Getty Images

За сюжетом нової частини, легендарний спецагент вирішує залишити службу і одружитися. Проте його плани руйнує вбивство, після якого подружжя повертається з метою відімстити.

Дивитися трейлер фільму "Немає часу вмирати" (No Time to Die): відео