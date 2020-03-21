Деніел Крейг залишить дітей без спадку: куди агент 007 витратить 125 мільйонів фунтів

Зйомки у фільмах про секретного агента Джеймса Бонда принесли Деніелу Крейгу не лише шалену популярність, а й чималі статки. Проте зірка оголосив, що не планує залишати спадок у 125 мільйонів фунтів стерлінгів своїм дітям.

52-річного британця по праву можна назвати одним із найуспішніших представників Голлівуду, які перетворилися у культових персон світового кінематографа. Успішні ролі агента 007 дозволили Деніелу Крейгу накопичити багатомільйонний спадок та потрапити до рейтингу найбагатших медійних особистостей.

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Проте в інтерв'ю для видання Saga актор зізнався, що не планує розпрощатися зі своїми заощадженнями впродовж життя. Так, серед намірів Деніела Крейга немає поділу спадку між двома доньками – 28-річною Еллою Крейг від першого шлюбу та дворічною крихіткою від другої дружини Рейчел Вайс.

Зірка зізнався, що у своєму рішенні він керується приказкою: "Якщо ти помреш багатою людиною, то ти зазнав невдачі".

Я не хочу залишати великі суми наступному поколінню. Я вважаю, що успадкування взагалі річ дуже неприємна. Тому моя філософія з цього питання така: я хочу витратити все або просто віддати всі мої гроші перед тим, як я покину цей світ,

– пояснив Деніел Крейг.