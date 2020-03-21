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Деніел Крейг залишить дітей без спадку: куди агент 007 витратить 125 мільйонів фунтів

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Деніел Крейг залишить дітей без спадку / Instagram / @whatsdanielwearing

Зйомки у фільмах про секретного агента Джеймса Бонда принесли Деніелу Крейгу не лише шалену популярність, а й чималі статки. Проте зірка оголосив, що не планує залишати спадок у 125 мільйонів фунтів стерлінгів своїм дітям.

52-річного британця по праву можна назвати одним із найуспішніших представників Голлівуду, які перетворилися у культових персон світового кінематографа. Успішні ролі агента 007 дозволили Деніелу Крейгу накопичити багатомільйонний спадок та потрапити до рейтингу найбагатших медійних особистостей. 

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Проте в інтерв'ю для видання Saga актор зізнався, що не планує розпрощатися зі своїми заощадженнями впродовж життя. Так, серед намірів Деніела Крейга немає поділу спадку між двома доньками – 28-річною Еллою Крейг від першого шлюбу та дворічною крихіткою від другої дружини Рейчел Вайс. 

Зірка зізнався, що у своєму рішенні він керується приказкою: "Якщо ти помреш багатою людиною, то ти зазнав невдачі". 

Я не хочу залишати великі суми наступному поколінню. Я вважаю, що успадкування взагалі річ дуже неприємна. Тому моя філософія з цього питання така: я хочу витратити все або просто віддати всі мої гроші перед тим, як я покину цей світ,
– пояснив Деніел Крейг. 


Деніел Крейг у фотосесії для видання GQ / Фото: GQ

Варто зазначити, що Деніел Крейг прийняв остаточне рішення та більше не буде перевтілюватись у спецагента Джеймса Бонда. Він знявся у п'яти стрічках "Бондіати", остання з яких – "007: Не час помирати". Прем'єра мала відбутися на світових екранах вже 9 квітня цьогоріч, однак через пандемію коронавірсу її довелося відкласти на листопад 2020 року. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Джеймс Бонд Голлівуд LifeStyle
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