Деніел Редкліфф мав проблеми з алкоголем під час знімань "Гаррі Поттера"

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Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф / www.gettyimages.com

Популярний актор Деніел Редкліфф зізнався про те, що мав проблеми з алкоголем в підлітковому віці. Саме тоді він грав головну роль хлопчика-чаклуна у фільмах про "Гаррі Поттера".

Про це Деніел відверто розповів в інтерв'ю шоу The Off Camera Show.

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За словами актора, йому було складно впоратися зі світової славою і тоді пристрастився до алкоголю.

Коли я був підлітком, мені було важко впоратися з тим, що люди впізнають мене в барі або пабі і спостерігають за мною. Найшвидший спосіб забути про те, що за тобою спостерігають, – це сильно напитися. А коли ти вже сильно напиваєшся, ти розумієш, що тепер за тобою стежать ще більше, тому що ти сильно напився. І ти вирішуєш напитися ще сильніше, щоб ігнорувати це,
– в подробицях Редкліфф описав своє пияцтво в юному віці.

Виконавець ролі Гаррі Поттера додав, що йому здавалося, що "актори повинні бути шалено крутими п'яницями" і цьому образу він хотів відповідати. Як зізнається Деніел, він ніколи не пив на зніманнях фільму, однак міг заявитися на майданчик напідпитку. 

 

"Не хочу вдаватися в подробиці, але я багато пив, і це відбувалося щодня – я напивався щоночі. Чесно кажучи, я ніколи не пив на зніманнях "Гаррі Поттера". Я міг прийти на роботу, бувши напідпитку, але ніколи не пив на роботі", – додав він.

У результаті завдяки підтримці друзів та власному рішенню він зміг подолати шкідливу звичку.

Інтерв'ю з Деніелом Редкліффом: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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