Деніел Редкліфф прочитав уривок книги про Гаррі Поттера: відео
З ініціативи британської письменниці Джоан Роулінг стартував проєкт Harry Potter At Home, яким вона прагне об'єднати світ в умовах пандемії. Він передбачає, що знаменитості будуть читати по одній главі першої частини роману "Гаррі Поттер і філософський камінь". Дебютний уривок прочитав актор Деніел Редкліфф, якого зробив знаменитим головний герой-чарівник.
Про запуск проєтку Harry Potter At Home інформує Wizarding world. Найзаможніша письменниця вирішила озвучити улюблений роман мільйонів читачів по всьому світу в досить цікавий спосіб, запросивши до прочитання зіркових акторів. Роль дебютанта взяв на себе британський актор Деніел Редкліфф, який і втілив головного персонажа на екрані.
До теми Письменниця Джоан Роулінг відкрила сайт "Гаррі Поттер вдома": чим цікавий він для дітей
Він прочитав першу з 17 глав "Гаррі Поттера і філософського каменя", який й відкриває серію романів. Знаково, що Редкліфф долучився до ініціативи Harry Potter At Home, адже майже 20 років тому саме екранізація цього твору Джоан Роулінг ознаменувала його успіх у кіно.
Варто зазначити, що у наступних відео з'являться комедійний актор Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн, актриси Клаудія Кім, Нома Думезвені та Дакота Феннінг, яка зіграла в успішній стрічці "Одного разу в Голлівуді". Проєкт Harry Potter At Home триватиме з 5 травня до середини літа, а кожного тижня у мережі буде з'являтися нова глава у прочитанні зірок.