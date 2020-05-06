Деніел Редкліфф прочитав уривок книги про Гаррі Поттера: відео

З ініціативи британської письменниці Джоан Роулінг стартував проєкт Harry Potter At Home, яким вона прагне об'єднати світ в умовах пандемії. Він передбачає, що знаменитості будуть читати по одній главі першої частини роману "Гаррі Поттер і філософський камінь". Дебютний уривок прочитав актор Деніел Редкліфф, якого зробив знаменитим головний герой-чарівник.

Про запуск проєтку Harry Potter At Home інформує Wizarding world. Найзаможніша письменниця вирішила озвучити улюблений роман мільйонів читачів по всьому світу в досить цікавий спосіб, запросивши до прочитання зіркових акторів. Роль дебютанта взяв на себе британський актор Деніел Редкліфф, який і втілив головного персонажа на екрані.

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Він прочитав першу з 17 глав "Гаррі Поттера і філософського каменя", який й відкриває серію романів. Знаково, що Редкліфф долучився до ініціативи Harry Potter At Home, адже майже 20 років тому саме екранізація цього твору Джоан Роулінг ознаменувала його успіх у кіно.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.



And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d — Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020

Варто зазначити, що у наступних відео з'являться комедійний актор Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн, актриси Клаудія Кім, Нома Думезвені та Дакота Феннінг, яка зіграла в успішній стрічці "Одного разу в Голлівуді". Проєкт Harry Potter At Home триватиме з 5 травня до середини літа, а кожного тижня у мережі буде з'являтися нова глава у прочитанні зірок.