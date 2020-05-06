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Деніел Редкліфф прочитав уривок книги про Гаррі Поттера: відео

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Деніел Редкліфф прочитав уривок книги про Гаррі Поттера
Деніел Редкліфф прочитав уривок книги про Гаррі Поттера / Фото скриншот з відео

З ініціативи британської письменниці Джоан Роулінг стартував проєкт Harry Potter At Home, яким вона прагне об'єднати світ в умовах пандемії. Він передбачає, що знаменитості будуть читати по одній главі першої частини роману "Гаррі Поттер і філософський камінь". Дебютний уривок прочитав актор Деніел Редкліфф, якого зробив знаменитим головний герой-чарівник.

Про запуск проєтку Harry Potter At Home інформує Wizarding world. Найзаможніша письменниця вирішила озвучити улюблений роман мільйонів читачів по всьому світу в досить цікавий спосіб, запросивши до прочитання зіркових акторів. Роль дебютанта взяв на себе британський актор Деніел Редкліфф, який і втілив головного персонажа на екрані. 

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Він прочитав першу з 17 глав "Гаррі Поттера і філософського каменя", який й відкриває серію романів. Знаково, що Редкліфф долучився до ініціативи Harry Potter At Home, адже майже 20 років тому саме екранізація цього твору Джоан Роулінг ознаменувала його успіх у кіно. 

Варто зазначити, що у наступних відео з'являться комедійний актор Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн, актриси Клаудія Кім, Нома Думезвені та Дакота Феннінг, яка зіграла в успішній стрічці "Одного разу в Голлівуді". Проєкт Harry Potter At Home триватиме з 5 травня до середини літа, а кожного тижня у мережі буде з'являтися нова глава у прочитанні зірок. 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Гаррі Поттер
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